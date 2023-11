TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periódico La Prensa Libre de Guatemala no publicó una portada sobre la supuesta corrupción del expresidente Manuel Zelaya ni los vínculos de él, junto con el titular del PSH, Salvador Nasralla, con el crimen organizado.

Las entradas, compartidas decenas de veces desde el 28 de junio de 2018, y que volvieron a circular en 2023, muestran un supuesto ejemplar con fotos de Zelaya y de Nasralla con descripciones acusativas.

No obstante, La Prensa Libre de Guatemala confirmó a EL HERALDO Plus Factual que no han difundido ese presunto ejemplar, fechado el sábado 5 de mayo de 2018.

“MANUEL ZELAYA: CONSIDERADO EL PRESIDENTE MÁS CORRUPTO DE HONDURAS. PÁGINA 23DESPILFARRO DE DINERO Y DEUDAS DEJÓ LA ADMINISTRACIÓN DE ZELAYA EN EL GOBIERNO DE HONDURAS, DEJÁNDOLO EN LA QUIEBRA DESPUÉS DE 2009”, dice la falsa nota principal, en donde también aparece una foto del asesor de la presidenta Xiomara Castro.

“Las Maras y bandas de Narcotraficantes en Honduras habrían estado interesadas en coaccionar elecciones en Honduras para eliminar extradiciones y orden carcelario en Honduras, Aliándose con Manuel Zelaya y Salvador Nasralla. P.6”, se lee en otra, que muestra un montaje de los políticos con personas tatuadas.

“Manuel Zelaya y Salvador Nasralla involucrados con maras y crimen organizado para “ganar” elecciones en HONDURAS. P15”, dice la tercera entrada, graficada con un collage de ambos personajes.

Y la tercera, solo con una foto de Zelaya, indica que “Manuel Zelaya solicita vía Twitter colaboración de Maras y Pandillas en HONDURAS para formar comando estilo “Guerrilla”. P.23”.