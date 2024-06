TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en redes sociales una ilustración que afirma que supuestamente EL HERALDO publicó que, según el gobierno, cada tiempo de comida en Honduras tiene un costo de 15.55 lempiras.

No obstante, es falso: la imagen fue manipulada. EL HERALDO no publicó la ilustración con base en información del gobierno, sino que fue con una cálculo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Además, no es actual. En realidad, la publicación data de junio de 2022.

“En Honduras un tiempo de comida tiene un costo de 15.55 lempiras según el gobierno”, dice la descripción de la publicación que ha sido compartida desde 17 de junio de 2024.