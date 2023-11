TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula una publicación acompañada de una fotografía que afirma que dos ríos de diferente color, que aparentemente se juntan pero no se mezclan, son el afluente Jacagua y Tepemechín ubicados en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, en el norte del país.

No obstante, es falso: la fotografía de los dos ríos de distinto color que aparentemente se juntan, pero no se mezclan no fue tomada en Victoria, Yoro, (Honduras), sino que es el afluente Aragvi, también conocido como Aragvi blanco y negro, en el norte de Georgia , un país ubicado entre Asia occidental y Europa occidental.

“MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO. Sabías de estos Rios? Esta majestuosa obra de arte, creación de Dios, esta ubicada en el Municipio de Las Vegas Victoria Yoro”, dice parte de la descripción de la entrada que ha sido compartida más de 1,000 veces en Facebook y que circula desde el 9 de noviembre de 2023.

“Dato En la imagen, podemos apreciar algo maravilloso, y es que las aguas no se mesclan, a pesar que anbos son de agua dulce. “Honduras es un pais encantador, poseemos una riqueza natural impresionante, y este paraíso terrenal nos hace sentirnos orgullosos del pais qué tenemos”, continúa.