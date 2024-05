“Ella está inhabilitada. Ella sabe que no va a poder postularse, y si se postula, lo que va a ocurrir es que no le van a permitir participar, y no porque lo diga yo, es que ya lo dice la ley” , aseveró el 29 de abril en una entrevista a Canal 8 (sus palabras se pueden escuchar desde el minuto 1:03:56 del siguiente video).

El equipo de verificación de EL HERALDO intentó comunicarse con Redondo para saber a qué se refería con su aseveración, pero no obtuvo respuesta.

Salvador Nasralla, desde el 30 de abril de 2024, ya no es designado presidencial, luego de que el Congreso, con 97 votos, aprobó su renuncia.

Sin embargo, es falso. Si bien la Constitución de la República prohíbe que sean electos los parentescos por consanguinidad y afinidad del presidente, Redondo omitió que en el caso de los designados presidenciales solo aplica si ejercieron la titularidad del Ejecutivo un año antes previo de las elecciones generales, no siendo el caso de Iroshka Elvir.

Posterior a la reforma por decreto No. 200-2018, de fecha 24 de enero de 2019, se incluye el cargo de designado presidencial para que el cónyuge y los parientes no puedan ser electos.

Amplió su análisis e hizo hincapié que en el caso de quien ejerza la titularidad del Ejecutivo, sí tiene una prohibición expresa que su cónyuge o parientes no pueden ser electos para el cargo de presidente, contrario a los parientes de los designados.

“Se refiere de forma particular a aquellos designados que hayan obtenido la titularidad del Poder Ejecutivo, lo cual significa que el año precedente a la elección” , agregó.

El abogado Kenneth Madrid explicó que los designados presidenciales (los actuales, incluido Salvador Nasralla) no han ejercido este año como titulares del Ejecutivo, por lo que sus familiares se encuentran habilitados.

Juristas consultados por el equipo de verificación de EL HERALDO explicaron que el precepto ordena que en el caso de la pareja y parientes de los designados presidenciales no podrán ser electos un año antes de las elecciones primarias y generales, en este caso, para los próximos comicios de 2025.

La Constitución estipula en el numeral 6 del artículo 240 que para el cargo de designado presidencial, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad no podrán ser electos el año precedente a la elección.

Sobre la inhabilitación de Iroshka Elvir como candidata presidencial para las próximas elecciones, estimó que no existe un impedimento legal y que la Constitución no es contraria a dicha aspiración, opuesto a lo que afirmó Redondo.

Nasralla no ha ejercido la titularidad del Ejecutivo

Además, el abogado y analista Rafael Jérez consideró que la inhabilitación no aplica para la esposa del designado presidencial pues procede “cuando ejercieron la presidencia en el año precedente”.

“Desde el momento que Salvador interpone la renuncia, desde ese momento no puede aplicarse a él el artículo que venimos comentando, es decir, el 240, porque esta prohibición es seis meses antes del proceso y él interpuso su renuncia con muchísima antelación” , ejemplificó.

En todo caso, estas acciones no fueron realizadas un año antes de los comicios generales de noviembre de 2025. El Congreso aceptó la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial el 30 de abril de 2024.

De acuerdo a lo escudriñado en la agenda del Ejecutivo, Nasralla no ha desempeñado la presidencia a lo largo de sus más de dos años como designado presidencial y solo se ha limitado a sostener reuniones de trabajo a título de gobierno siempre en su cargo como designado.

El presidente del Congreso, Luis Redondo, afirmó que Iroshka Elvir (esposa de Salvador Nasralla) ”está inhabilitada. Ella sabe que no va a poder postularse, y si se postula, lo que va a ocurrir es que no le van a permitir participar, y no porque lo diga yo, es que ya lo dice la ley”.

El artículo 240 sí prohíbe a los cónyuges o familiares en el cuarto grado de consanguinidad de un designado presidencial no ser electos como presidentes, pero si este ejerció la presidencia en el año anterior, lo que no es el caso de Nasralla, que no fungió.

En este caso, la diputada del PSH, Iroshka Elvir, no tiene ningún impedimento y puede aspirar a la presidencia, de acuerdo al análisis de los profesionales del derecho consultados por el equipo de verificación de EL HERALDO Plus.

Por consiguiente, calificamos como falsa la afirmación de Redondo.