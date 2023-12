TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en TikTok una imagen que muestra a un joven y dos mujeres con fajos de billetes de 500 lempiras sobre una mesa. Según la descripción, la foto muestra el pago que recibió un estudiante a través de las Becas Solidarias, un programa gubernamental que funciona para fortalecer y aumentar el acceso a la educación en el país.

No obstante, es falso. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que es la que regula las becas, confirmó a EL HERALDO Plus Factual que aún no se están pagando las becas porque está vigente el proceso de firmas de los contratos con los becarios.

Además, los pagos que realizará Sedesol por las Becas Solidarias se harán por transferencias bancarias, y no en efectivo físico, como afirma la entrada.

“Socialistas becando sus listas. Maestrías desde L37,000 mensuales. Becas desde L4,000 L5,000 L7,000 mensuales. Millones sin control. UN HIJO SUYO JAMÁS RECIBIRÁ UNA BECA. POPULISMO. Hoy 9/dic/23 SAN PEDRO SULA PROTESTA PACÍFICA 2:00 PM. TODO QUEDA EN FAMILIAS SOCIALISTA”, dice la descripción de la publicación que fue difundida desde el 9 de diciembre de 2023 y ha sido visualizada más de 5,500 veces.