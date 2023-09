El dominio no corresponde a NACLA

Aunque tiene algunas similitudes, el dominio que difunde la falsa noticia de la estafa en Málaga que involucra a funcionarios hondureños en España no es el oficial de NACLA. El sitio web real de la organización tiene por URL nacla.org , mientras que la página fraudulenta es naclareporting.com.

“Ojo, se está circulando, especialmente en Honduras, un artículo falso que suplanta el sitio web de NACLA. El texto utiliza la URL naclareporting punto com, que no tiene ninguna relación con NACLA. Esta página está falsificada”, dice la publicación de la entidad.

Una búsqueda en la página oficial de NACLA sobre la falsa pieza que circula en redes no arrojó resultados que vinculen al director del SAR, Marlon Ochoa, y al embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, con la creación de empresas en Málaga.

En la pieza que circula en redes, aparece el nombre de la supuesta autora del artículo y, al momento de buscar sus entradas, no figura nada en el historial de ese sitio web. Sin embargo, la página fraudulenta contiene los logos de las diferentes redes (Facebook, X e Instagram) sociales que sí direccionan a las cuentas oficiales de NACLA.

En la misma publicación, Mejía añadió que: “Hoy sale a la luz pública, una investigación sobre como Marlon Ochoa estaría usando parte del presupuesto del SAR para crear empresas en España con la ayuda de su esposa, Rosangel y el embajador de Honduras en España, Marlon Breve”.

Mejía, en el post, adjunta cuatro imágenes de la supuesta evidencia. Horas después, la publicación fue borrada del perfil de X.

En respuesta, Rosangel Sandoval, esposa del director del SAR dijo (en X) que “Rashid, en varias ocasiones te has ensañado conmigo y mi familia. Llevan 6 meses buscando información para desprestigiarnos, y al no encontrar nada, recurren a inventos perversos. Por cierto, tu disculpa es hacia tus lectores, no hacia mí o mi familia”.