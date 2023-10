TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula por TikTok y X (anteriormente Twitter), un video en el que supuestamente aparece una niña gritando y enfrentado con puños a un soldado de Israel y que, según el mensaje que lo comparte, se trata de uniformados judíos tras el ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023.

Pero es engañoso: aunque la niña palestina sí enfrentó a soldados israelíes, no tiene relación con la guerra reciente (entre Israel y Palestina) y, además, fue grabado en 2012, es decir, hace 11 años.

“Niña palestina enfrenta a soldado de Israel. No sé quién tiene la razón. Pero niños inocentes no deberían morir porque dos adultos no se ponen de acuerdo”, dice el texto que está sobre el video que tiene más de 5,000 visualizaciones y que fue difundido desde el 10 de octubre de 2023.