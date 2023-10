Pero es falso. Astrónomos y astrofísicos dijeron a EL HERALDO Plus Factual que la secuencia no corresponde al día del eclipse , es decir, que en la capital hondureña no se oscureció como lo asegura el clip viral.

EL HERALDO Plus Factual no encontró la procedencia del video que muestra a una parte de Tegucigalpa como si fuese de noche o, al menos, entrando.

El eclipse anular es un fenómeno que ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra en su órbita elíptica (que es cuando un astro gira en torno a otro) debido a la distancia del disco del astro lunar que no cubre completamente la circunferencia del Sol, dejando así un anillo brillante o de fuego alrededor del borde del cuerpo celeste.

Contactado por EL HERALDO Plus Factual, David Espinoza, catedrático de la Facultad de Ciencias Especiales de la licenciatura en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que es imposible que algunas partes de la capital el día se tornara oscuro durante el eclipse anular.

“En Tegucigalpa se vio un poco los crecimientos, no como en otros lugares que sí fue bastante, pero no es posible que me diga que en unas partes de la capital así se puso de oscuro y en otras no; eso ya no es posible”, dijo tras analizar el video que EL HERALDO Plus Factual está verificando.

“No es real que en toda la capital fue igual, no cambió por zona de la capital”, añadió.

Por su parte, el astrofísico Norman Palma en diálogo con EL HERALDO Plus Factual aseguró también que no es posible que por causa del oscurecimiento (del eclipse anular) se tuvieran que encender las luces de los automóviles, como aparece en el video difundido en TikTok.

“Veo en el video (el viral) autos con las luces encendidas, no creo que el oscurecimiento por el eclipse hiciera necesario encender luces”, indicó a través de una conversación de WhatsApp.

Además, EL HERALDO Plus Factual no encontró la procedencia del video tomando los fotogramas claves.