Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una fotografía que muestra al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vistiendo una camisa azul que tiene el mensaje en inglés “la mitad para el comandante” (half is for the commander).

Sin embargo, es falso. Al procesar la imagen por la herramienta Hugging Face se encontró que fue elaborada con inteligencia artificial (IA).

Además, el bulo usa la presentación de la camisa oficial para la campaña de Trump, que muestra el mensaje “salva a América de nuevo”.

“Todos narcos”, dice una descripción en X/Twitter que acompaña la imagen de Trump, compartida decenas de veces desde el 8 de septiembre de 2024.