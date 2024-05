El equipo de verificación de EL HERALDO intentó comunicarse con Cardona para saber la fuente de su afirmación, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, nada prueba que esto sea así. La Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), encargados de proporcionar esta información, no cuentan con datos actualizados que corroboren la reducción en la deserción escolar en Honduras.

No hay pruebas

El equipo de verificación de EL HERALDO solicitó la cantidad de estudiantes (bruta y porcentual) que han desertado del sistema educativo hondureño pero, hasta la publicación de este fact-check , no se obtuvo respuesta.

En todo caso, aunque el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tenga los datos de deserción escolar hasta 2022, no se pueden tomar como absolutos porque solo miden la educación primaria (de primero a sexto grado).

“Los datos oficiales de deserción escolar de los últimos años no han sido publicados por la Secretaría de Educación” , detalló.

Marlon Escoto, director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y exsecretario de Educación, confirmó que la entidad estatal no tiene disponibles los datos de deserción.

El equipo de verificación de EL HERALDO obtuvo las matrículas iniciales de los últimos 11 años (2014-2024). Pero, debido a que no están disponibles los datos de las matrículas finales de cada año lectivo, no se puede medir la cantidad de deserción en Honduras.

Eso representa una diferencia de 53,482 estudiantes que no siguieron en el sistema educativo hondureño en 2022, de los cuales, 1,654 fueron cancelaciones y 51,828 desertores.

El secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, afirmó que “se logró reducir la deserción escolar de un 2.7% al 0.7%”.

No obstante, la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Estadísticas, encargados de proporcionar esta información, no la tienen actualizada, por lo que no hay cifras que respalden la disminución en la deserción escolar hasta 2023.

Además, los datos más recientes, a 2024, se refieren exclusivamente a la matrícula inicial, faltando así la final para poder medir la deserción escolar en Honduras.

Por consiguiente, consideramos que la afirmación de Cardona no tiene evidencia que la respalde.