Video de Ricardo Álvarez pidiendo que se haga el voto por voto no es actual

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula como actual un video en el que el exalcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, solicita un recuento de votos, una acción popularmente conocida como “voto por voto”. Sin embargo, el clip no corresponde a un hecho reciente. El video data de noviembre de 2012, cuando Álvarez aspiraba a la candidatura presidencial del Partido Nacional. En ese contexto, exigía al extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recuento de sufragios ante presuntas irregularidades en las elecciones internas de ese año. "Ricardo Álvarez, exalcalde municipal del Distrito Central y Dirigente Nacionalista", dice el texto sobrepuesto de una publicación de TikTok, visualizada cientos de veces desde el 14 de enero.

Durante las elecciones internas del Partido Nacional de Honduras, celebradas en noviembre de 2012, Ricardo Álvarez, quien aspiraba a la candidatura presidencial, solicitó formalmente al extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) un conteo voto por voto. La petición se fundamentaba en presuntas irregularidades en el conteo de actas y en la preocupación de que, a su juicio, no se estaba respetando la voluntad popular. En esos comicios, el expresidente Juan Orlando Hernández (mandatos 2014-2018 y 2018-2022) fue declarado vencedor. Ante ese resultado, Álvarez, desde su corriente "Salvemos Honduras", exigió la apertura de las urnas para verificar, una por una, las papeletas. El TSE rechazó la solicitud de forma oficial y declaró improcedente el recuento voto por voto. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia también desestimó un recurso de amparo interpuesto por Álvarez con el objetivo de obligar al organismo electoral a realizar el conteo individual. A pesar de su inicial rechazo al resultado, Ricardo Álvarez terminó por reconocer la proclamación oficial y aceptó la candidatura de Hernández. Ambos alcanzaron acuerdos internos en el Partido Nacional, lo que derivó en que Álvarez asumiera el cargo de primer designado presidencial durante el primer mandato de Hernández.

Video de 2012

Una búsqueda inversa con fotogramas clave del video viral, utilizando la herramienta InVid We- Verify, llevó a un video publicado en YouTube, titulado: "Noticia del día: Ricardo Álvarez pide conteo voto por voto", que data del 20 de noviembre de 2012.