TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en TikTok una supuesta publicación del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) que afirma que están convocando a sus integrantes para que se unan en defensa de la democracia de Estados Unidos ante el peligro que representa China.

Es falso. No hay registro de que el BOC publicó una convocatoria para defender la democracia estadounidense. Además, miembros del Bloque de Oposición Ciudadana, confirmaron a EL HERALDO Plus Factual que no han difundido tal entrada.

“Se convoca a todos los miembros del BOC a defender la democracia gringa la china comunista está en Estados Unidos nos van a quitar a los gringuitos”, dice la descripción de la publicación que ha sido compartida decenas de veces desde el 19 de noviembre de 2023.