Adolescentes y jóvenes, los que más se suicidan en Honduras

No obstante, unos momentos después de encerrarse y cuando estaba listo para proceder, escuchó que tocaban la puerta varias veces mencionando su nombre, una acción que interrumpió los planes que tenía.

Uno de tantos días que llegó a la casa, se percató que al entrar no había nadie y de manera discreta procedió al intento fatal de acabar con la vida que llevaba.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antonio muchas veces no encontraba sentido a la vida, pues su padrastro lo corría de la casa y solo llegaba cuando estaba su mamá y su hermana.

De acuerdo a las edades, las personas que más se suicidan están en los rangos de 15 a 30 años, es decir, adolescentes y jóvenes, según un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus .

A diferencia de Antonio, hay personas que no pudieron superar esta situación, llevándolos a una fatal decisión de quitarse la vida.

En cuanto a los jóvenes refirió que “es un poco más complicado: muchas personas toman este tipo de decisiones porque no pueden manejar sus emociones ante la situación que están viviendo, entonces buscan una salida, y la salida es no existir”.

El psicólogo Oscar Medina , quien trabaja en el centro de salud Las Crucitas, en la capital de Honduras , dijo que la adolescencia es la etapa en que se comienza a dar muchos cambios “y si en el hogar no se trabaja bien y no le enseñan (al adolescente) cómo enfrentar la vida, tener una visión a futuro, algo por la cual tenga que trabajar, pues los adolescentes toman esa decisión”,

Un análisis realizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus , basado los registros de la Secretaría de Seguridad, muestra que a partir de los 15 años, es decir, cuando empieza la adolescencia, comienzan a crecer los casos de suicidio.

“ El suicidio no es una solución , es una complicación para la persona que se suicida y para la familia de él. La familia queda marcada, estigmatizada, queda etiquetada que ahí hubo un suicidio”, subrayó Uclés.

La U nidad de Datos de EL HERALDO Plus pudo detectar que las cifras aumentaron de 2017 a 2019, no obstante, para 2020 -durante la pandemia- hubo una leve baja (409), mientras que para 2021 los casos se dispararon con 558 que se quitaron la vida.

“Si llegamos a expresar, por ejemplo, una tristeza ¿qué nos han dicho desde chiquitos? Usted es hombrecito, usted no llora. Ese acondicionamiento de la sociedad machista es lo que ha hecho que a todos nosotros como hombres nos cueste a veces expresarnos”. explicó.

En cuanto a esta situación, Medina refirió que “como vivimos en una sociedad extremadamente machista , a los hombres no se les da oportunidad de expresar sus emociones”.

El especialista reconoció que “hasta hace poco se está queriendo romper ese ciclo. Es por ello que la generación del 90 en adelante nos quieren llamar como 'generación de cristal', que todo nos molesta, nos afecta ya todo se nos excluye”.

Recomendó que el Estado debería implementar programas inclinados a enseñar inteligencia emocional a los niños para que puedan desenvolverse al momento de enfrentarse a situaciones difíciles.

En el caso de los adultos, sensibilizar para que puedan recibir atención psicológica temprana “y no llegar a un punto donde no hay retorno, ya que la mayoría asisten a una atención cuando ya no pueden con su vida”.