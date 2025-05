El experto señaló que en Honduras, no hay un banco genético de personas desaparecidas. "No tenemos ni alerta Amber”, lamentó, refiriéndose al sistema que permite difundir las alertas por radio, televisión, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

“Imagínese usted que en cinco días habrá otra inhumación de personas desconocidas y las autoridades de Medicina Forense no se preocupan en resolver este problema”, aseguró la fuente a EL HERALDO Plus.

Esta situación es grave, según expertos de Medicina Forense que solicitaron no ser identificados, porque al haber una alta población no identificada al momento de su muerte, otra persona puede llegar a ocupar su identidad y evadir la justicia.

A nivel general, no existe una diferencia marcada en cuanto al sexo de las víctimas de suplantación, ya que 815 denuncias fueron interpuestas por personas del sexo femenino y 872 por personas del sexo masculino. En las restantes 126 no se registra el dato.

“Que me diga hoy un privado de libertad que no se quiso registrar a ver si es cierto, uno que me diga que no se quiso registrar”, declaró Muñoz, ya que de esa forma los criminales buscan evadir la justicia.

Brevé, por su parte, confirmó que “ya tenemos todas las prisiones o cárceles con toda la base de datos actualizada, porque llevamos dos años en eso, y aunque pueden haber casos de que busquen suplantar identidades, toda la biometría de los privados de libertad, está en la base de datos”.