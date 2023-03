Niños y niñas pandemia: vida en medio de la muerte en Honduras

“Sí, pensé que me podía contagiar, trataba de no ver muchas noticias, había una angustia a lo desconocido pues el covid-19 era muy agresivo a su llegada, pensé que si me daba, podía morir”.

“Sentí una mezcla entre alegría y preocupación, en esos días la atención medica estaba restringida, los primeros cuatro meses no tuve un control de embarazo, sino hasta el quinto mes que pude visitar formalmente a un doctor”, relató a EL HERALDO Plus Yissell Rodríguez, madre de Chisthopher, quien ahora tiene tres años de vida.

Los nacimientos de niños y niñas estuvieron presentes en todo el territorio nacional. Las cifras del RNP muestran el desglose por departamentos de la siguiente manera: Francisco Morazán (24,585), Cortés (28,213) y Comayagua (11,122), los tres que más nacimientos registraron.

Le siguen Choluteca (9,092), Valle (3,876) y Olancho (12,879).

Entre esa gran cantidad de niños y niñas, Ana Lourdes Rivera de apenas tres añitos tiene su propia historia

A Nicolle López, hondureña, periodista de la sala de redacción de EL HERALDO, la noticia de su embarazo la tomó por sorpresa en medio de la pandemia del Covid-19.

Empapada de la situación del país y el impacto que estaba causando el virus a todas las escalas, López asumió el reto con mucha incertidumbre “No lo esperaba, me impactó rápidamente, el tema del cuidado se apoderó de mí, me contagio, me puedo morir, mi primer hija, miles de pensamientos me invadieron, incluso me accidentpe en casa durante el embarazo y por temor al virus no busqué atención”.