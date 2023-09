En Honduras cerraron más de 5,600 centros educativos en 10 años: “Desde el año pasado no llegaban alumnos”

En una base de datos compartida por Educación, a través de la solicitud SOL-SDE-3250-2023, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus dio con el centro educativo.

“Desde el año pasado cerraron porque no llegaban alumnos. Era muy raquítico, los alumnos de aquí son bien raquíticos”, lamentó Juan Antonio Anariba, un poblador que vive justo al costado del centro educativo.

El centro educativo parecía estar cerrado, pero al ver el candado en mal estado fue fácil ingresar. Las ventanas estaban podridas y la puerta no tenía seguro, solo se empujaba y cualquiera podía ingresar.

El kinder Nuestro futuro -una pequeña aula a punto de ceder- ubicado en la aldea El Robledal, en Ojo de Agua, Comayagua , cerró sus puertas en 2022 (fue la última matrícula), pero era algo que se avizoraba, pues cada año se veían menos alumnos, hasta que no pudieron alcanzar la cifra necesaria para que la docente impartiera clases.

El cierre del centro de prebásica Nuestro Futuro, ubicado en una zona rural de Comayagua, fue por una sola razón: no habían suficientes estudiantes para impartir clases.

Don Juan Anariba contó que solo un niño estaba a la espera de matricularse, por eso la maestra decidió no impartir la clase y “se fue” del país.

Desde finales de 2022 el centro educativo quedó abandonado. Los documentos de Educación afirman que la última matrícula fue en 2022 y el cierre (no se dice si es permanente o temporal) ocurrió en este año por “baja matrícula”.

El hondureño dijo que en 2022 solo recibieron entre seis y siete estudiantes, la cifra mínima para que un kinder funcione en el sistema educativo.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó cada uno de los reportes de los centros educativos cerrados, encontrando que el 41% de las instituciones fueron clausuradas porque no tenían estudiantes o no alcanzaban el número mínimo requerido.

También hubo cinco casos por inseguridad o violencia, 18 por falta de presupuesto y 8 porque no había personal docente y 9 por falta de pago a voluntarios.