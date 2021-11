"En enero vamos a pintar la alcaldía de amarillo": Roberto Contreras

Redacción

CORTÉS, HONDURAS.- Roberto Contreras, el hermano del aspirante a la Alcaldía de San Pedro Sula, Rolando Contreras, se pronunció optimista tras los primeros resultados preliminares divulgados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que en el primer corte, su candidata presidencial, Xiomara Castro, resultara favorecida.



Además, vaticinó que Rolando, quien asumió la titularidad en la papeleta luego de que el CNE no aceptara su inscripción, ganará las elecciones en la ciudad industrial, aunque no lo dijera en palabras textuales.



"No me estoy declarando ganador en ningún momento, lo que sí les puedo decir es que en el mes de enero nosotros vamos a proceder a pintar la alcaldía de color amarillo, porque va a ser el hogar de los pollos emprendedores", manifestó a los medios de comunicación, mientras a su espalda se vivía un ambiente de fiesta.



"Nosotros estamos asombrados de cómo se manifestó la juventud y de cómo se manifestó realmente todo el pueblo sampedrano. Es a nivel nacional. Nosotros creímos que el voto masivo iba a vencer fraude y eso es lo que encontramos ahora. La alianza nos hizo entender que Julio Montesi andaba una llave, el abogado Omar Menjivar andaba otra llave y yo andaba una más, por tal razón, solo había una puerta y teníamos que entrar por ella", continuó diciendo.



"Tenemos un parecido muy grande, con mi hermano, y eso nos ayudó bastante", agregó.

Aún no se declara vencedor

Ante los cuestionamientos sobre si se declararía vencedor por encima del actual edil de la ciudad, Armando Calidonio, el empresario se mostró paciente y argumentó que aún no es el momento.



"Primero que Xiomara se declare ella ganadora y luego lo vamos a hacer nosotros. Es un milagro que el pueblo sampedrano lo hizo. En cada urna nosotros estamos ganando por 80-90 votos, hay cantones completos que los hemos ganados, todavía no se registra una urna que la haya ganado Armando Calidonio, ni una. Estamos hablando de todos los cantones, es la manifestación del pueblo sampedrano", destacó.



"(La alianza) fue prácticamente una unión entre amigos, personas que nos confiamos, y si ustedes se fijan, Libertad y Refundación y la unión de coalición somos amigos, somos personas que nos llevamos muy bien.



Queremos esperar que vengan el resto de actas, que ya estamos tabulando, pero lo que nosotros estamos tabulando nos lleva con un margen aproximado de más de 60 %. Pero seguimos esperando, vamos a ser respetuosos, tenemos que ser respetuosos del proceso porque el CNE va a seguir dando información. Para las once de la noche nosotros les vamos a estar dando información a ustedes", prometió.