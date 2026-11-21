San José, Costa Rica.- Centroamérica y México buscarán fortalecer los mecanismos para la detección del gusano barrenador del ganado (GBG) y mejorar sus capacidades de respuesta, mediante un proyecto que implementará el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el apoyo de Estados Unidos. La iniciativa 'Construyendo capacidades para una respuesta regional frente al GBG', en el que se invertirán 3 millones de dólares, pretende reforzar la vigilancia epidemiológica en la región, la movilización animal basada en riesgo y aumentar la participación de los actores vinculados con la aplicación de las medidas sanitarias, indicó el IICA este viernes en un comunicado.

En materia de vigilancia, el proyecto prevé fortalecer la detección temprana, la notificación y el diagnóstico del GBG (gusano barrenador del ganado), así como mejorar el análisis de información para que los países puedan responder con mayor rapidez ante nuevos casos, detalló el IICA. Además, los países llevarán a cabo una revisión y mejora de los protocolos de vigilancia, el desarrollo de herramientas para analizar información sanitaria y el fortalecimiento de capacidades regionales, con el objetivo de apoyar decisiones oportunas y una respuesta más coordinada frente a la enfermedad. El proyecto también busca reforzar la gestión de la movilización animal mediante inspección, trazabilidad y control basado en riesgo, con ejercicios de simulación y preparación, además de asistencia técnica en puntos considerados prioritarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El gusano barrenador es una plaga que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres e incluso a los humanos, con posibilidad de causar la muerte.