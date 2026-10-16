Autoridades capacitan a 49,000 productores para combatir el gusano barrenador en el ganado

El objetivo es brindar conocimientos sobre el manejo adecuado de los animales afectados, atención de heridas y la aplicación de medidas sanitarias que contribuyan a evitar la propagación de la enfermedad parasitaria, que representa una amenaza para la producción pecuaria nacional.

Tegucigalpa, Honduras. -La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) , a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), capacitó a más 49,000 productores , para fortalecer la prevención y el tratamiento oportuno del gusano barrenador del ganado en el país.

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Los especialistas han verificado aproximadamente 950,000 animales, con los que se fortalecen los controles sanitarios y se busca prevenir la dispersión del gusano barrenador.

Como parte de las medidas complementarias, el personal de Senasa mantiene inspecciones de los animales que se movilizan en distintos puntos del territorio nacional.

Las acciones se desarrollan en coordinación con el sector ganadero y forman parte de la estrategia impulsada por las autoridades para mejorar la respuesta ante la enfermedad y reducir sus consecuencias económicas para los productores.

Además, las autoridades han realizado alrededor de 30 mil monitoreos epidemiológicos en diversas fincas y unidades de producción pecuaria, para identificar las zonas afectadas y orientar las intervenciones sanitarias.

Las labores permiten complementar la capacitación de los productores mediante la vigilancia y la atención de los casos detectados en el territorio nacional.

La SAG-Senasa brinda acompañamiento técnico a los productores de ganado en los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Olancho, Colón y Atlántida, donde se han reportado afectaciones por gusano barrenador.

En estos departamentos se han atendido aproximadamente 8,000 casos de gusano barrenador, mediante acciones dirigidas a controlar los focos de infección, reducir nuevas afectaciones al ganado y prevenir pérdidas económicas para los propietarios.

La capacitación a los productores es fundamental para fortalecer la detección temprana, facilitar la atención oportuna de los animales y promover la aplicación de buenas prácticas sanitarias en las explotaciones ganaderas.

El director de Senasa, Rafael Rodríguez, explicó que "el gusano barrenador no representa únicamente un problema para Honduras, sino un desafío sanitario que afecta a Centroamérica y que requiere una respuesta coordinada entre los países de la región".

“Hacemos un llamado a los productores nacionales a estar pendientes de sus animales, aplicando los tratamientos en tiempo y forma para evitar afectar nuestra producción ganadera", manifestó Rodríguez.

Las autoridades hacen un llamado a los ganaderos a revisar periódicamente sus animales, mantener las heridas limpias y tratarlas oportunamente, siguiendo las recomendaciones del personal veterinario.

También recomiendan reportar los casos sospechosos a Senasa para facilitar su evaluación para brindar la atención inmediata y oportuna.

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) forma parte de los esfuerzos de cooperación orientados a fortalecer la vigilancia sanitaria y las buenas prácticas ganaderas en Centroamérica.

La coordinación regional es importante para compartir experiencias, fortalecer las medidas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante una enfermedad que puede extenderse entre países y generar consecuencias para la producción pecuaria.

La capacitación de los productores, acompañada de la vigilancia epidemiológica y la cooperación entre las autoridades sanitarias, constituye una herramienta importante para contener la propagación del gusano barrenador.

La experiencia histórica de la región refleja el impacto económico que puede representar la erradicación del gusano barrenador. En 1996, Honduras logró erradicar esta plaga con una inversión de 60 millones de dólares.

Según los antecedentes proporcionados, los costos de erradicación ascendieron a 280 millones de dólares en Centroamérica y 760 millones de dólares en Estados Unidos y México.

Las cifras evidencian la importancia de invertir en prevención, capacitación y vigilancia sanitaria para reducir los riesgos de propagación y evitar mayores pérdidas para los productores y la economía agropecuaria.