Presidente de la OIC prevé escasez de café por dos o tres años y dice que precios aún no son justos

Debido a estos pronósticos, los precios internacionales del grano aromático han subido en beneficio para los caficultores, pero en unos tres años pueden bajar, explica Romero, quien también afirma que todavía no son justos para los productores.

¿Cuál es la situación para el sector cafetero a nivel internacional?

Se calcula que la producción mundial para el año cafetero 2020/21 fue de 169.6 millones de sacos de 60 kilogramos. En ese mismo período, el consumo mundial fue de 167.3 millones de sacos. Así pues, el excedente de la oferta sobre la demanda descendió a 2.4 millones de sacos.

No obstante, estamos a punto de entrar en una fase de escasez de café, como consecuencia principalmente de las fuertes heladas que hubo en julio en las zonas productoras de café arábica del Brasil y el impacto del cambio climático en otros países productores, tal es el caso de los Huracanes que azotaron las zonas productoras de Centroamérica y México.

Es aún difícil calcular la magnitud exacta de los daños, pero se prevé que habrá un déficit de la producción de 2022 en adelante.

Como consecuencia de esta reducción en la oferta, estamos viviendo un aumento de los precios del aromático en el mercado, que están ahora en el nivel más alto alcanzado en ocho años. Eso es un indicio positivo para los productores que han vivido precios bajos por más de siete años y que se han visto afectados por eventos climatológicos extremos provocados por la variabilidad climática, quienes tienen la oportunidad de pagar sus compromisos financieros e invertir más en sus unidades productivas.

¿Cuáles son los factores que están afectando al sector café y cuáles podrían fortalecerlo?

Seguirá habiendo escasez en el suministro mundial de café durante dos o tres años. Por otra parte, se espera que la disminución de las restricciones relacionadas con la pandemia y la consiguiente recuperación económica fomenten el consumo mundial en los segmentos tradicionales y habrá oportunidades a través de otros canales para llegar a los consumidores, lo que ofrecerá una buena oportunidad a los productores de café de obtener mejores ingresos que los conduzca por una senda de mayor prosperidad.

Aunque el nivel actual de los precios es alentador para los productores de café, algunos factores pueden limitar el aumento en productividad y producción en las fincas, entre estos está el aumento de los costos operativos por el incremento en los precios de los insumos; principalmente los fertilizantes, los altos costos de los fletes para la exportación, la reducción en la disponibilidad de mano de obra y la disminución de las áreas aptas para el cultivo de café debido al calentamiento global.

El cultivo de café necesita mucha mano de obra, dado que en muchos países productores hay poca mecanización, y los salarios en las ciudades están aumentando en general en todo el mundo motivando la migración.

Además, es probable que el aumento en el costo de los fertilizantes y los costos de los fletes para la exportación del café afecte a las ganancias que deberían tener los productores por estos buenos precios.

El precio del café se está recuperando debido a los efectos climatológicos que se registraron en Brasil, pero ¿podrá sostenerse el precio actual para la próxima cosecha o caerán nuevamente?

Cabe señalar que la firme tendencia al ascenso de los precios del café empezó en octubre de 2020, después de tres años consecutivos de unos bajos precios que no permitía que los productores generaran utilidades en sus unidades productivas. Esa tendencia se consolidó con la fuerte helada que sufrieron las zonas productoras de café arábica del Brasil en julio de 2021.

Sin duda, es probable que continúe la volatilidad actual de los precios, en especial teniendo en cuenta que los factores climatológicos aumentan la posibilidad de que haya perturbaciones en el suministro a corto plazo. Es probable que los precios del café se mantengan altos en los próximos dos o tres años, mientras la producción del Brasil se recupera poco a poco.

Debemos tener en cuenta siempre que los precios del café son cíclicos y que históricamente debido a factores climatológicos que afectan la oferta se han dado estas alzas, pero al recuperarse la producción se da una rectificación, por lo que los productores deberán aprovechar estos buenos tiempos y prepararse con ahorros suficientes para el inevitable descenso de los precios que vendrá después.

¿Son justos los precios actuales y cubren los costos de producción, dado que la situación en Honduras sigue siendo precaria para el productor?

Si se comparan con los niveles de precios que experimentaron los productores de café desde el año cafetero 2017/2018 al 2019/2020, los precios actuales representaron una mejora considerable y representan un alivio importante para los productores, lo que debemos asegurarnos es que esto se vea reflejado en los ingresos que recibe el caficultor por la venta de su café en los territorios cafetaleros, esa labor debe ser vigilada por las instituciones correspondientes en cada país.

Por ejemplo, el promedio mensual del precio indicativo de la OIC de los arábicas suaves (que produce Honduras) llegó a 225.54 centavos de dólar por libra en septiembre de 2021, el nivel más alto registrado desde enero de 2012 que llegó a 237.21 centavos de dólar.

En diciembre de 2021 los precios del café llegaron al punto más alto en muchos años, dado que el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC se situó por encima de los 200 centavos y fue por término medio de 203.06 centavos.

A medida que los precios del café siguieron subiendo, la volatilidad intradía en diciembre del 2021 del precio indicativo compuesto de la OIC también aumentó 0.6 puntos porcentual y fue del 10.1% en diciembre del 2021.

Los niveles de precio actuales no son justos y aún no cubren los costos de producción, pero para asegurar que sí y que esto se traduzca en bienestar para los caficultores y sus familias, deberían sostenerse estos niveles por al menos 5 años consecutivos, dando la posibilidad de invertir en las unidades productivas para recuperar productividad y puedan reducir la deuda en el sistema financiero nacional lo que se ha acumulado después de 6 años consecutivos de precios bajos donde no se cubrían los costos de producción.

¿Qué está haciendo la OIC para promover precios justos y mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores?

La OIC, organizó una fuerza de tarea público privada con representantes de los países miembros, además están colaborando con destacadas empresas de la industria del café de todo el mundo, organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas para abordar la sostenibilidad del sector cafetero y, en especial, la mejora de las condiciones de vida y el mejor camino para la prosperidad de los productores de café, que constituyen el eslabón más débil pero el más importante de toda la cadena de valor.

Se están revisando los costos de producción, el acceso a tecnología y algunas acciones de transformación productiva necesaria en los países para lograr mayor sostenibilidad en la producción de café. Esta iniciativa busca asegurar mecanismo para el pago de precios justos para los productores de café en todo el mundo con el fin de asegurar un ingreso digno que inicie el camino de esas familias a condiciones de prosperidad.

Hay que tener en cuenta, que el mercado cafetero es afectado por múltiples factores, el precio no depende solamente de la oferta y la demanda del aromático, sino que hay otros factores como el clima, tasa de cambio del dólar y algunas variables propias de los mercados bursátiles donde los inversionistas toman decisiones tratando de sacar las mejores ventajas y obtener mayores rendimientos financieros.

La OIC continuará facilitando los espacios para que los actores de la cadena de valor del café en el mundo conversen, lleguen acuerdos y consensos para implementar acciones conjuntas y tengan una visión compartida que asegure la sostenibilidad de la caficultura, que permitan mayor resiliencia y que se una actividad que genere bienestar para todos, principalmente los caficultores y sus familias.

¿Cuáles serán sus objetivos durante su presidencia de la OIC?

Basándome en mi experiencia, proporcionare un fuerte liderazgo para lograr las reformas estructurales previstas para asegurar que la organización cumpla con las expectativas de los países miembros, encaminadas a fortalecer la participación de destacadas empresas de la industria para que colaboren con representantes de los gobiernos en la búsqueda de soluciones concretas y recursos financieros para promover la sostenibilidad del negocio principalmente a nivel de los países productores, resaltando la sostenibilidad económica que asegure ingresos adecuados a los caficultores para mejorar sus condiciones de vida.

Específicamente, concentraré mis esfuerzos en fortalecer la cooperación multilateral y bilateral entre todos los actores del sector cafetero mundial para asegurar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la cadena de valor del café.

Además, tendré el honor y la responsabilidad de guiar a los Miembros de la OIC a lograr las resoluciones finales para la firma de un actualizado y moderno nuevo acuerdo internacional del café, donde se definirá el nuevo rol, responsabilidades y alcance de la OIC.

Ese acuerdo se convertirá en un instrumento útil para que el sector cafetero de Honduras tenga acceso a información, conocimiento, recursos y mejores mercados de exportación. Se espera conseguir más participación y recursos del sector privado y lograr que los países importadores aporten mayor cantidad de recursos para el logro de los objetivos y resultados de la OIC. Estamos democratizando y humanizando el nuevo convenio.

Es nuestra aspiración que a nivel mundial podamos obtener precios justos en el valor del café.

Vamos a promover encuentros virtuales con los productores, vamos a ofrecer pasantías para que se capacite personal de nuestros países, establecer una programación activa de promoción e impulsar políticas de consumo interno del café y de comercialización. Igualmente impulsaremos la taza de la excelencia.

Queremos una OIC que justifique la permanencia y la membresía de nuestros países.

¿Qué ocurrió con el acuerdo anterior?

A partir de 1989 el comercio internacional de café estuvo dominado por los principios y las políticas del libre mercado y no hay muchas posibilidades de que se vuelva en el corto plazo a un sistema de gestión de la oferta mediante cuotas de exportación y controles como existió en su momento.

Aunque estamos conscientes que los actores del mercado deben buscar las mejores vías para que todos los actores de la cadena de valor, en especial los productores reciban un ingreso digno por el café, que les permite continuar de manera competitiva como parte del negocio mundial.

Los dirigentes políticos, económicos y representantes de la cadena de valor están a favor de la interacción de las fuerzas del mercado como la mejor manera de que funcionen los procesos comerciales de los productos básicos, incluido el de café.

Miles de productores en Honduras están desanimados por la baja rentabilidad de estos últimos años y va en aumento de migración a las ciudades y a los Estados Unidos ¿Cómo lograr que sea sostenible la producción de café?

Además de todo lo dicho, apoyar programas de diversificación de cultivos rentables y adaptados a los territorios productores de café ayudara a abordar la cuestión de la obtención de un ingreso vital por los productores de café y a aumentar su resiliencia ante todos estos desafíos de la cadena de valor. Eso exigirá la intensificación de los sistemas de cultivo de café para conseguir seguridad de ingresos, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y la obtención de ingresos constantes que permitan a las familias cubrir sus necesidades.

En otras regiones del mundo se están diversificando los ingresos de las familias a través de la producción exitosa de otros cultivos agropecuarios y actividades compatibles con la producción del aromático, como el aguacate, cacao, maderables de alto valor económico, apicultura, ganadería, entre otros, además del agroturismo, ecoturismo y la generación de valor agregado a través de la apertura de cafeterías, nosotros también tendremos que hacer esto de un modo más eficaz y de manera masiva para impulsar el consumo de buen café.

Los productores de Honduras son un ejemplo de tenacidad y gracias a ellos nuestra economía ha podido salir adelante. Estoy seguro que con las nuevas circunstancias a nivel nacional y mundial saldremos adelante exitosamente.

¿Cómo se ve a Honduras desde el exterior en el tema de café?

Honduras ha sido el quinto productor y exportador de café del mundo, así que desde fuera se ve como un actor importante que ha experimentado un fuerte crecimiento en su producción en los últimos 15 años.

Por otra parte, los excelentes resultados en los eventos como la Taza de Excelencia han mostrado el buen trabajo en la gestión de la calidad en la cadena agroindustrial realizado y los diversos perfiles de sabores, aromas y fragancias existentes, esto producto de la interactividad entre los ricos suelos, las variedades sembradas, el microclima y el conocimiento de los productores catrachos.

Las exportaciones de café de Honduras se están recuperando con rapidez de las terribles catástrofes naturales causadas por las tormentas y huracanes Eta e Iota, el cambio climático en general y los efectos de la Pandemia provocada por la Covid19, como lo muestra el aumento del 41% en las exportaciones acumuladas entre enero de 2022 que suman 963 mil sacos de 46 kg, generando al país unos 201 millones dólares mostrando, reflejando un incremento de más del 100% en el ingreso, esto debido principalmente al precio de exportación promedio que ronda los 209.61 dólares.

A pesar de factores externos negativos tales con la pandemia covid-19 y el largo periodo de precios bajos, debemos felicitar a la institucionalidad cafetalera por la gestión, junto con la industria, las asociaciones de caficultores y los asociados en el desarrollo, para apoyar esa recuperación y reactivar la exportación a todos los mercados a nivel global.

Honduras llevaba una tendencia de crecimiento en la productividad llegando a los 24 sacos de 46 kg por manzana y por ende tenía mayor capacidad productiva en su parque cafetero, pero los efectos del cambio climático y el largo periodo de bajos precios que afectó la rentabilidad, motivó a que los caficultores invirtieran menos en el manejo integrado de las fincas, muchos migraron de los territorios cafetaleros dejando en abandono las fincas, lo frenó esa tendencia de mayor producción. Ahora con mejores precios hay una mayor motivación del productor para invertir nuevamente y recuperar sus unidades productivas, por lo que esperamos que el alto costo de los fertilizantes y fletes para la exportación, así como la falta de mano de obra para sacar la cosecha no se conviertan en barreras para aprovechar este ciclo de mejores precios del café a nivel internacional.

Como embajador de Honduras estoy muy orgulloso del trabajo y proyección del sector cafetalero de Honduras.

Hablar del café de Honduras en el exterior es hablar de buen café, de calidad y de excelencia. Yo diría del “mejor café del mundo”.

