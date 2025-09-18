Precio del dólar hoy 18 de septiembre: lempira se devalúa nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 18 de septiembre de 2025, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.0705 para la compra y L26.2009 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado miércoles 17 de septiembre, cuando se cotizó en L26.0674 y L26.1977, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0031 diezmilésimas en la compra y 0.0032 diezmilésimas en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?