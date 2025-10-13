Honduras reportó el cierre de 29 maquilas en últimos cuatro años

Tegucigalpa, Honduras.- La industria maquiladora es uno de los sectores económicos más afectados en Honduras en los últimos cuatro años.
La caída de la demanda internacional de productos textiles y la situación interna del país pasaron factura a muchas empresas nacionales y extranjeras que se vieron obligadas a cerrar operaciones, coinciden expertos.
Eso se confirma en los informes oficiales como los elaborados por el Banco Central de Honduras (BCH) y en los documentos de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AMH), los que indican que en 2021 operaban 329 empresas en las zonas francas del país. De ese total, 119 se dedicaban a la fabricación de productos textiles y de prendas de vestir.
Para 2024, el reciente informe del BCH denominado “Industria de bienes para transformación y actividades conexas” revela que el número de empresas maquiladoras que operaban en el país era de 300, de las que 96 están en el rubro textil.
Lo anterior significa que 23 empresas dedicadas a la producción de prendas de vestir cerraron operaciones en Honduras en los últimos cuatro años. Eso impactó en el número de empleos al bajar de 111,902 a 82,834, que significan 29,068 plazas menos.
El cierre de empresas maquiladoras ha sido constante en los últimos cuatro años: en 2021 se registraron 329, en 2022 bajaron a 325, en 2023 se redujeron a 318 y en 2024 se registró el mayor número de empresas en el país al llegar a 300, o sea 18 menos.