Honduras reportó el cierre de 29 maquilas en últimos cuatro años

Tegucigalpa, Honduras.- La industria maquiladora es uno de los sectores económicos más afectados en Honduras en los últimos cuatro años. La caída de la demanda internacional de productos textiles y la situación interna del país pasaron factura a muchas empresas nacionales y extranjeras que se vieron obligadas a cerrar operaciones, coinciden expertos.

Eso se confirma en los informes oficiales como los elaborados por el Banco Central de Honduras (BCH) y en los documentos de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AMH), los que indican que en 2021 operaban 329 empresas en las zonas francas del país. De ese total, 119 se dedicaban a la fabricación de productos textiles y de prendas de vestir. Para 2024, el reciente informe del BCH denominado “Industria de bienes para transformación y actividades conexas” revela que el número de empresas maquiladoras que operaban en el país era de 300, de las que 96 están en el rubro textil.