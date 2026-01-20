UE apuesta por más inversión y comercio con AL y el Caribe

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) apostará en 2026 por mayores flujos de inversión y de comercio con América Latina y el Caribe.

A pesar de las tensiones políticas en varios países de la región, la agenda de cooperación de la UE se mantiene.

Así lo acordaron los países que participaron en la IV Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en noviembre pasado en Santa Marta, Colombia, en donde Dinero & Negocios fue invitado.

El Foro Empresarial América Latina, el Caribe y la Unión Europea fue el evento en donde se anunció la hoja de ruta que marcará la relación entre ambas regiones en el corto y mediano plazo.

Una de las iniciativas más destacadas de la Unión Europea es Global Gateway, lanzada en diciembre de 2021, con un monto de 45,000 millones de dólares en inversión en sectores como digital, transporte, clima y energía, salud, educación e investigación.

En los últimos años, la relación entre ambas regiones se ha ralentizado por la incursión de otros actores como China, sin embargo, la UE confía en mejorar su presencia en la región de América Latina y el Caribe.