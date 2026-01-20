UE apuesta por más inversión y comercio con AL y el Caribe

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) apostará en 2026 por mayores flujos de inversión y de comercio con América Latina y el Caribe.
A pesar de las tensiones políticas en varios países de la región, la agenda de cooperación de la UE se mantiene.
Así lo acordaron los países que participaron en la IV Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en noviembre pasado en Santa Marta, Colombia, en donde Dinero & Negocios fue invitado.
El Foro Empresarial América Latina, el Caribe y la Unión Europea fue el evento en donde se anunció la hoja de ruta que marcará la relación entre ambas regiones en el corto y mediano plazo.
Una de las iniciativas más destacadas de la Unión Europea es Global Gateway, lanzada en diciembre de 2021, con un monto de 45,000 millones de dólares en inversión en sectores como digital, transporte, clima y energía, salud, educación e investigación.
En los últimos años, la relación entre ambas regiones se ha ralentizado por la incursión de otros actores como China, sin embargo, la UE confía en mejorar su presencia en la región de América Latina y el Caribe.
Expectativas
Los avances de las relaciones UE-América Latina y el Caribe serán abordadas en un foro económico anunciado para el 28 y 29 de enero en Panamá, en donde se espera la presencia de presidentes de varios países.
Nadia Calviño, presidenta ejecutiva de Banco Europeo de Inversiones (BEI), dice que ambas regiones son socios naturales y destaca que unidos se puede impulsar un desarrollo más justo y sostenible para las sociedades.
Agrega que ambos bloques representan más de 1,000 millones de personas, o sea el 14% de la población mundial y el 21% del PIB del planeta.
Recuerda que el BEI juega un papel importante en la alianza estratégica entre la UE, América Latina y el Caribe, con una presencia de 45 años en la región.
Señaló que han invertido 17,000 millones de euros (20,000 millones de dólares) en más de 350 proyectos en la región. Esos recursos se han destinado a la adaptación al cambio climático, emprendimiento femenino, redes de energía, transporte y telecomunicaciones, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Una de las nuevas iniciativas es la integración energética en Centroamérica por 1,000 millones de euros ($1,150 millones), que involucra a Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Belice.
Nadia Calviño dijo que 2025 cerrará con una cifra histórica para el Banco Europeo de Inversiones con aprobaciones de alrededor de 3,000 millones de dólares en la región.
Teresa Rivera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, dijo que a pesar de las dificultades, las turbulencias y las incertidumbres en este mundo convulso, las relaciones son más fuertes: la UE es el tercer socio comercial más grande de la región con 410 billones de euros anuales en bienes y servicios.
Además, la Unión Europea es el mayor inversor en América Latina y el Caribe. Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), considera que cada vez hay mayor acercamiento entre ambas regiones.
“La Unión Europea, América Latina y el Caribe tienen una oportunidad única para construir relaciones estratégicas de interés recíproco”, subraya.
Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región ofrece una serie de oportunidades como la abundancia de minerales críticos y la capacidad emprendedora, lo que se puede hacer de manera sostenible