Ihcafe celebra la caficultura nacional con la inauguración de la primera “Calle Café de Honduras”

El Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) celebró un nuevo reconocimiento a la caficultura nacional con la inauguración de la primera “Calle Café de Honduras”, ubicada frente a las instalaciones de la institución, en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa. La iniciativa, desarrollada junto a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), constituye un homenaje al denominado grano de oro y busca mantener visible el aporte económico, social y productivo de miles de productores y familias que forman parte de la cadena del café en Honduras.

El presidente del Ihcafe, Pedro Mendoza, destacó la importancia de contar con un espacio en la capital dedicado a uno de los principales productos de exportación del país y agradeció al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, por respaldar este reconocimiento a la caficultura hondureña. “Excelente, señor alcalde de la capital, por ese honor que nos brindó al inaugurar esta calle de la caficultura, aquí frente a las instalaciones del Ihcafe. Creo que es algo muy importante, porque todos conocemos la relevancia que tiene el sector café a nivel nacional”, expresó Mendoza.

Un reconocimiento a la caficultura hondureña

La nueva “Calle Café de Honduras” representa un reconocimiento permanente a los productores, trabajadores y familias que participan en cada eslabón de la cadena cafetalera, desde el cultivo y la cosecha en las fincas hasta el procesamiento, comercialización y exportación del café hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde el Ihcafe se destacó además el esfuerzo que realizan las diferentes regiones productoras del país, cuyo trabajo permite fortalecer la producción nacional y mantener la presencia del café de Honduras en los mercados internacionales.

Durante la inauguración, el alcalde Juan Diego Zelaya resaltó la contribución de la caficultura a la economía hondureña y la importancia de rendir homenaje a un producto estrechamente vinculado con la identidad nacional.



Una calle que lleva el nombre del café hondureño

La denominación de esta vía permitirá que uno de los principales corredores de la capital mantenga de manera permanente un reconocimiento al café y a quienes trabajan diariamente para posicionar la calidad del producto hondureño dentro y fuera del país. Zelaya destacó que Tegucigalpa se convierte en la primera ciudad en contar con una vía denominada “Calle Café de Honduras” y motivó a otros municipios a impulsar iniciativas similares.

“El café de Honduras es reconocido internacionalmente, y darle el nombre de Café de Honduras a una calle es reconocer la importancia que este producto tiene para nuestro país, para nuestras familias y para nuestra economía. Somos la primera ciudad en contar con una Calle Café de Honduras, y desde aquí motivamos a otras ciudades y a otros alcaldes a hacer lo mismo, para que juntos demos mayor realce a este producto que genera empleos, oportunidades, ingresos y, sobre todo, orgullo nacional”, manifestó el edil.



Ihcafe destaca el valor del grano de oro