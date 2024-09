Alquileres en dólares: El nuevo dolor de cabeza para los emprendedores

Una microempresaria que prefirió omitir su nombre, compartió que durante dos años pagó un pequeño local comercial en barrio Guamilito de San Pedro Sula, pero cuando llegó la pandemia se vio obligada abandonarlo y ofrecer sus productos en línea.

“Me ha ido bien y me ahorro ese dinero, porque pagaba 20 mil lempiras (805 dólares) por un espacio pequeño y eso al cambio del lempira, porque me cobraban en dólares, la situación económica no deja que uno pague alquiler de local y casa también, más los servicios”, relató.

El índice de precios al consumidor del Banco Central de Honduras (BCH), detalla que, en agosto, los servicios de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvieron un crecimiento promedio de los precios de 0.48%, determinado principalmente por el aumento en el servicio de alquiler de vivienda; en sentido opuesto el gas querosene presentó una caída en su precio, aminorando el resultado.

De acuerdo a expertos inmobiliarios, desde la pandemia y las tormentas Eta y Iota, los precios de los alquileres se fueron al alza, con incrementos que van desde el 30% y en algunos casos hasta del 100%, esto atribuido a una alta demanda y una insuficiente oferta.