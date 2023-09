Capitalinos resignados a alquilar en zonas de riesgo por bajos ingresos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El anhelo de todo hondureño y de todo capitalino específicamente es poseer una casa propia. No obstante, el factor económico a menudo resulta un desafío para la mayoría que tiene un salario menor a 10,000 lempiras.

Su condición económica solo le permite costear un apartamento de menos de 3,000 lempiras o buscar una casa modesta en colonias de baja plusvalía, pero con mayor riesgo de inseguridad.

“Nos hemos visto obligados a mudarnos de casa en tres veces debido a los alquileres excesivos que no puedo pagar. Me duele ver a mis hijos pasar por esto. Desearía tener un lugar donde nadie me moleste”, manifestó Salgado, cuyas lágrimas reflejaban su impotencia.

Con voz suave y quebrada, ofreció una oración por este medio por todos aquellos que carecen de un hogar estable.