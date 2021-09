'ENEE ha perdido L 20,000 millones porque EEH no redujo las pérdidas', dice Salomón Ordoñez, expresidente de la AHPEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La intervención que la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) decretó al contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH) ha generado opiniones diversas en el país. EL HERALDO conversó con Salomón Ordóñez, consultor, experto y expresidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), sobre ese tema y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).







¿Cómo analiza la intervención del contrato de EEH?



La intervención es tardía, desde el segundo año se vio que no se estaba cumpliendo con la reducción de pérdidas del sistema de distribución, entonces la intervención tuvo que haberse realizado en el segundo año. La intervención es por 12 meses y el contrato de EEH termina en 24 meses, y al final se llevarán todo el contrato interviniendo. Lo que nos preocupa es que en dos años (2023) termina el contrato y el gobierno deberá buscar quién opere el contrato.







El contrato del sistema de distribución de la ENEE ha generado confusión por las obligaciones del operador, ¿Qué es lo que no ha cumplido EEH?



Hay que aclarar dos temas: en distribución (que es la administración de las líneas y de los postes) EEH no ha fallado y por el cual cobran un costo fijo. En donde no han cumplido es con la facturación, ya que en vez de haber bajado las pérdidas las subió (la línea base es de 31.95% y al quinto año debe reducirlas a 16.95%, pero a julio 2021 suman 32.59%).



¿Cuál ha sido el impacto de no haber reducido las pérdidas programadas en el contrato?



Se estima que son 20,000 millones de lempiras que la ENEE ha dejado de percibir, esa cifra son pérdidas para la estatal eléctrica y esta es una realidad en las finanzas de la empresa, aunque el operador inversionista justifique que el gobierno no cumplió con las obligaciones contractuales. Si EEH hubiese cumplido con la reducción de pérdidas, la ENEE no necesitaría más bonos para pagar a los generadores de energía.







¿Por dónde pasa la recuperación financiera de la ENEE y qué debe considerar como prioridad la interventora del contrato de EEH?



La parte en donde se deben enfocar los interventores es en la comercialización, que es donde se falló con el contrato. Hay que combatir el robo de energía, que equivale entre 19%-20% de las pérdidas totales y que no siempre es robo porque muchas veces el cliente no tiene el medidor, mientras que las pérdidas técnicas de transmisión y distribución suman 15%.



¿Cree que la intervención al contrato de EEH sea la solución para rescatar las finanzas de la estatal eléctrica?



No, se requiere de más trabajo, antes de la intervención le solicitamos al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) promover un diálogo entre las partes (EEH y ENEE) para solucionar las diferencias, así como un trabajo de los equipos de abogados de ambas partes para buscar una solución, ya que cada día se pierden millones de lempiras. Si la intervención no va orientada a la reducción de pérdidas se continuará con el mismo problema financiero de la ENEE.



La EEH ha anunciado la posibilidad de una demanda por $805 millones en contra del Estado, ¿qué representaría para la ENEE esa millonaria demanda?



Esa cantiddad no la soporta la ENEE, ni la población en general. Ante ese anuncio de demanda las partes deben buscar consenso y en caso de que haya deudas, que se cumplan. Un litigio de esa magnitud debe evitarse porque si la ENEE lo pierde tocará pagarlo a todos los abonados. Ahí tenemos el caso del reclamo de la deuda por costo fijo y que EEH puede tener argumentos sólidos, pero lo mejor para la estatal eléctrica es encontrar consensos.

