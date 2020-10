Remesas superan los 3,800 millones de dólares, pese a crisis

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ingreso de remesas familiares muestra una notable recuperación en medio de la crisis actual por la pandemia del covid-19, lo que sostiene la débil economía hondureña.

Hasta el pasado 17 de septiembre, los hondureños en el exterior, en su mayor parte radicados en Estados Unidos, enviaron 3,811.9 millones de dólares, lo que equivale a más de 93,000 millones de lempiras en la economía del país, según un informe del Banco Central de Honduras (BCH).

La pronunciada caída que mostró el flujo de remesas durante los meses de confinamiento se ha reducido hasta -1.3%. Es decir que a mediados de septiembre la caída fue de 48.4 millones de dólares en comparación con lo que ingresó ese mismo mes en 2019.

Inicialmente, durante los meses de confinamiento, el sector privado y el BCH estimaban una severa caída en las remesas para este año.

Uno de los escenarios iniciales era una reducción del 20%, que significarían alrededor de 1,164 millones de dólares. Sin embargo, a medida que Estados Unidos reactivó la economía se recuperaron los flujos de remesas y se estimaba una caída del 13% y finalmente en la segunda revisión del Programa Monetario, el BCH anunció que espera que bajarán -9%.

No obstante, economistas proyectan que durante el último trimestre podrían recuperarse, siempre y cuando los países no vuelvan a cerrar o que no se presente una nueva ola de contagios de covid-19 más agresiva.

Los hondureños que han migrado a otros países aportan con sus remesas familiares cerca del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y representan el 47% de las divisas que ingresan a la economía del país.

El 80% de las remesas son enviadas desde Estados Unidos y destinadas en su mayor parte al consumo de las familias.

Este ingreso externo que tiene Honduras viene de los migrantes que abandonaron el país en busca de oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida.

La economista Liliana Castillo considera que de no recuperarse una buena parte de esos empleos puede aumentar la migración, ahora bajo la modalidad de caravanas ante la falta de oportunidades y agravada por la crisis actual del país.

