¿Cómo enfrentar el reto de ajustar con menos ingresos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En este momento de crisis económica los despidos, las suspensiones sin goce de sueldo y las reducciones de salario están a la orden del día. La mayoría de trabajadores hondureños pasa por momentos difíciles en su economía familiar.

Son alrededor de 175,000 empleados suspendidos hasta por cuatro meses, miles de despedidos. Lo mismo ocurre en todos los países del mundo. El reto ahora es qué hacer si se redujeron los ingresos.

1/Reducir los gastos

Definitivamente la vida cambió de un momento a otro con la llegada del Covid-19 y ante eso la primera medida es reducir los gastos, cambiar los hábitos de consumo. Los consejeros de finanzas personales recomiendan definir un nuevo presupuesto con el dinero que se tenga o el salario que se puede recibir estos meses.

Por ejemplo, cambiar de plan de telefonía o de internet a uno más barato, consumir menos energía y descartar el gasto en bebidas alcohólicas, entre otros.

En cuanto a ropa, accesorios, calzado u otras cosas en este momento no son necesarias. En este momento la ventaja es que no hay gasto en combustible, estética y entretenimiento.

2/Priorizar la alimentación

Enfocarse primero en la alimentación y medicamentos si en la familia hay quienes padezcan alguna enfermedad. Es obligatorio definir cuánto dinero se debe destinar a la alimentación y no caer en compras de pánico o caprichos porque puede afectar el bolsillo al hacer gastos de forma desmedida.

Hay que ser más estrictos en la cocina para no desperdiciar comida, así como comprar productos de menor precios.

La consejera financiera Ali Kafie recomienda poner mucha atención porque no podemos renunciar al gasto en alimentos, pero sí podemos gastar menos y evitar los excesos. “Es momento de priorizar, es momento de cambiar la mentalidad”, expresó.

3/Priorizar el pago de deudas

Para quienes están teniendo menos ingresos lo mejor es priorizar qué deudas pagar de inmediato y que dejar para después. Por ejemplo, los préstamos con bancos se pueden esperar un poco.

Los bancos darán un período de gracia hasta al 30 de junio a los clientes cuyos ingresos han sido afectados por la emergencia, lo que permite que los pagos que se vencen dentro de estos meses puedan ser pagados en los meses próximos y no afectarán la calificación en la central de riesgos.

Mientras que quienes siguen recibiendo sus ingresos es pagar las deudas de forma habitual para no acumular varias cuotas, así como intereses o recargos.

4/Hacer arreglos de pago y readecuar las deudas

Si el dinero no ajusta para pagar las cuotas de los préstamos, lo más recomendable es hacer una readecuación de la deuda en el banco o la cooperativa, con esto se pide un plazo más largo y una cuota más baja que se pueda pagar.

Con las tarjetas de crédito es recomendable pagarlas porque el interés es alto, si la deuda es alta lo mejor es hacer un arreglo de pago y cancelarla. Las medidas de alivio se podrán hacer hasta el 30 de septiembre.

5/El pago de servicios públicos y alquiler

Son gastos fijos y para no acumular tantas deudas es bueno pagarlos, pero de no poder el gobierno anunció que no cortarán los servicios mientras dure la emergencia. En el caso del alquiler se puede intentar renegociar mientras en esta emergencia.

6/Hacer uso del ahorro y el crédito

Sino hay otra opción se debe echar mano de los ahorros que se tengan aunque hayan sido previstos para otro proyecto.

Por otro lado, sino se tienen deudas también se puede optar por préstamo para cubrir gastos prioritarios y que se pueda pagar una vez que sea superada la crisis actual.