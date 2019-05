Nuevo acuerdo con el FMI vendrá a mejorar el clima de negocios, según Marlon Tábora

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, es el funcionario hondureño que más acuerdos ha firmado y ha cumplido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El lunes anterior el gobierno de Honduras anunció un nuevo acuerdo stand by por 24 meses con un acompañamiento precautorio de 311 millones de dólares.

Las negociaciones que se cerraron en un tiempo récord de cuatro meses fueron dirigidas por Tábora, alternando las conversaciones con la misión técnica del Fondo Monetario en Washington y Tegucigalpa.

En entrevista con EL HERALDO Marlon Tábora, quien ha negociado tres acuerdos y ha cumplido dos, explica los alcances del nuevo programa con el FMI.

¿Cuál es la diferencia de este nuevo acuerdo con los negociados anteriormente?

Este nuevo programa tiene tres temas importantes, el primero es que nos permite conservar las ganancias de un programa anterior (2014-2017) y sin eso no estuviéramos donde estamos, o sea lograr un acuerdo tan rápido. El segundo elemento, con excepción de la ENEE y como se han venido corrigiendo las distorsiones macroeconómicas, es que tiene un enfoque más cualitativo e institucional, y el ejemplo más grande es la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y la gente la va a entender en unos 10 años. Lo tercero es que se introduce un capítulo de gobernanza.

Este nuevo programa es más cualitativo que cuantitativo al incluirse temas como la gobernanza, la transparencia y la institucionalidad.

Tradicionalmente un programa con el Fondo Monetario tiene temas de política fiscal, de política tributaria, de política monetaria y cambiaria, temas macroprudenciales asociados con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pero en este nuevo programa estamos introduciendo un quinto bloque que tiene que ver con los temas de gobernananza como transparencia fiscal, simplificación administrativa, firma electrónica y la incorporación de la tecnología para la prestación de los servicios del gobierno, y esto es muy importante.

¿Cuál será el impacto del tema de gobernanza en la economía hondureña?.

Si recordamos en el programa anterior fuimos muy exitosos al recuperar casi siete posiciones en la calificación de riesgo país y en la disminución de prima de riesgo, que cuando comencé era de 800 puntos básicos y llegamos a tener 200, esa reducción de 600 puntos básicos, que es de 6% en la tasa de interés, es probablemente para el sector privado uno de los beneficios del programa anterior.

En qué beneficia la gobernanza, Honduras se ha venido deteriorando en el tema de Doing Business y el índice de competitividad mundial, entonces los temas de gobernanza son fundamentales, el Estado de Derecho, este es un tema importante en el caso de la ENEE porque no es renegociar sino que hay que seguir los procedimientos establecidos en la ley de forma amigable y de mutuo entendimiento. Mejorar el clima de negocios en un país como Honduras es fundamental, nosotros le hemos llamado gobernanza pero realmente tiene que ver con la mejora del clima de negocios, la simplificación administrativa, la transparencia fiscal, lo que nos ayuda a mejorar la política fiscal en cuanto a la calidad del gasto.

Por enésima vez la misión del Fondo Monetario reconoce los logros de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Claro, el hecho de tener que cumplir la ley obliga a que la parte fiscal se mantenga en orden y ese fue el objetivo del programa anterior. Mucha gente no entiende la LRF, otros no reconocen los logros, pero puede asegurar que a la fecha es la contribución más grande que hemos hecho a las finanzas públicas. La Ley de Responsabilidad Fiscal ha sido una herramienta exitosa y es un ejemplo en el mundo, sabemos que no es perfecta y quizás la tendremos que revisar más adelante, pero esta nos ha permitido mantener la estabilidad fiscal.

¿Cuáles son los objetivos generales del acuerdo?

Mantener la estabilidad macro y arreglar el problema del sector eléctrico para evitar erosionar las finanzas públicas.

Cree que este programa con el FMI viene a fortalecer la gobernabilidad del país.

Sí, este programa nos permite mantener dos pilares fundamentales de la gobernabilidad que son seguir haciendo inversión social y continuar invirtiendo en infraestructura productiva para promover el desarrollo del país.