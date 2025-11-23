Elecciones Honduras 2025
Inicio
·
Documentos
Informe entregado por Cossette López a la presidenta del CNE
El mismo denuncia que Libre no regresó 96 biométricos prestados en las elecciones primarias de Honduras
Redacción
seguir +
23 de noviembre de 2025 a las 11:19
Informe CNE (pdf)
CNE
Informe
biometricos
Honduras
Consejo Nacional Electoral
