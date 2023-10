Motagua confirma cuatro bajas para el clásico contra Olimpia

"Hubo una gran predisposición de todo el grupo para llevar a cabo la idea que teníamos hoy. El equipo manejó la pelota de principio a fin, creó muchísimas situaciones de gol y me voy bien en ese sentido", comenzó explicando sobre el juego.

No obstante, sí es sincero al decir que al crear muchas posibilidades, se quedaron cortos en el marcador. "Me quedó el sabor amargo de no anotar las situaciones de gol que tuvimos. Necesitábamos este partido, más ante un rival que llevaba mucho tiempo sin perder. Sirve mucho en lo anímico".

César Vigevani disfrutó el gane ayer, pero hoy ya comenzó a sentir los latidos que produce la previa de un clásico nacional contra un Olimpia que llega encumbrado en dos rachas: tiene largo tiempo sin perder ante Motagua y ostenta 23 partidos sin perder.

"Llegar al clásico así, sirve muchísimo en lo anímico, en la confianza, después los clásicos son partidos aparte, con otra adrenalina, otra intensidad, se viven de otra manera, hoy necesitábamos hacer un partido sólido y es un buen paso para aprovechar estos días previo al clásico", afirmó.