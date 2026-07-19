VER la Final del Mundial Argentina vs España EN VIVO: Canales de TV y streaming en Honduras y Centroamérica

Nueva York, Estados Unidos.- La espera terminó. Este domingo 19 de julio, el Estadio New York–New Jersey (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, será el escenario de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina y España protagonizarán el partido que definirá al nuevo campeón del mundo y al equipo que levantará el trofeo más importante del fútbol. Después de varias semanas de competencia, el Mundial llega a su desenlace con un duelo entre dos de las selecciones más fuertes del torneo. Millones de aficionados seguirán el encuentro desde distintos países, por lo que conocer el horario de inicio será clave para no perderse ningún detalle.

Horarios de la final Argentina vs. España

Centroamérica y México: En Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Ciudad de México, el encuentro comenzará a la 1:00 p.m. Región Andina: En Colombia, Perú y Ecuador, el pitazo inicial será a las 2:00 p.m. Cono Sur y Caribe: En Venezuela, Bolivia y Chile, el partido arrancará a las 3:00 p.m. Mientras tanto, en Argentina, Brasil y Uruguay iniciará a las 4:00 p.m. Estados Unidos: El horario dependerá de la zona del país. En la Costa Oeste (Los Ángeles) será a las 11:00 a.m.; en la zona Montaña (Denver), a las 12:00 p.m.; en la región Central (Chicago), a la 1:00 p.m.; y en la Costa Este (Nueva York y Miami), a las 2:00 p.m. España: Los aficionados españoles podrán disfrutar la final en horario estelar, ya que el compromiso está programado para las 9:00 p.m.

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