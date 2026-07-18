Sorpresa total: El inesperado 11 de Argentina para la final del Mundial contra España

Argentina no quiere dar ventaja ante España y ya tiene listo su 11 titular para la Final del Mundial 2026. Scaloni sorprende con la alineación.
La selección de Argentina tiene este domingo 19 de julio una cita con la historia cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026.
La albiceleste gestó una épica remontada ante Inglaterra en la semifinal y ahora quiere hacerse con el bicampeonato Mundial tras haber ganado en 2022.
El técnico Lionel Scaloni has estado trabajando su 11 titular para enfrentar a la España de Lamine Yamal y así saldría ante "La Roja".
Emiliano "Dibu" Martínez (Portero) - El arquero de los momentos decisivos. Su liderazgo, seguridad bajo los tres palos y capacidad para aparecer en tandas de penales lo convierten en una de las grandes fortalezas de la Albiceleste.
Nahuel Molina (Lateral derecho) - Aporta profundidad por la banda, velocidad para incorporarse al ataque y disciplina táctica para contener los extremos españoles.
Cristian Romero (Defensa central) - El líder de la zaga. Agresivo en la marca, fuerte en el juego aéreo y uno de los jugadores más importantes en la salida desde el fondo.
Lisandro Martínez (Defensa central) - Destaca por su anticipación y excelente distribución del balón. Su capacidad para romper líneas con pases largos será clave ante la presión de España.
Nicolás Tagliafico (Lateral izquierdo) - Experiencia y sacrificio. Cumple tanto en defensa como en ataque, aportando intensidad durante los 90 minutos.
Leandro Paredes (Mediocampista) - El encargado de equilibrar el equipo. Distribuye el balón con criterio y protege a la defensa cuando Argentina pierde la posesión.
Rodrigo De Paul (Mediocampista) - Motor del mediocampo. Presiona, recupera balones y acompaña constantemente a Lionel Messi para darle libertad en ataque. Para la final le gana la carrera a Giuliano Someone.
Enzo Fernández (Mediocampista) - Uno de los cerebros del equipo. Combina visión, precisión en los pases y llegada al área rival, siendo una pieza clave en la creación de juego.
Alexis Mac Allister (Mediocampista) - Aporta inteligencia táctica y movilidad. Se asocia con facilidad en espacios reducidos y suele aparecer en momentos importantes cerca del área.
Lionel Messi (Delantero) - El capitán llega como la máxima figura de Argentina y uno de los protagonistas del torneo. Su capacidad para desequilibrar y asistir sigue marcando diferencias a sus 39 años. Es el máximo goleador del certamen.
Julián Álvarez (Delantero) - Todo indica que Scaloni se inclinaría por él para acompañar a Messi. Su presión constante, movilidad y capacidad goleadora lo convierten en una amenaza permanente para la defensa española.
La final del Mundial será este domingo 19 de julio a la 1:00 PM (Hora de Honduras).