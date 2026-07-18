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Sorpresa total: El inesperado 11 de Argentina para la final del Mundial contra España

Este sería el 11 titular de Scaloni para hacerse con el bicampeonato Mundial

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 13:22
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Argentina no quiere dar ventaja ante España y ya tiene listo su 11 titular para la Final del Mundial 2026. Scaloni sorprende con la alineación.

Fotos: Cortesía.
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La selección de Argentina tiene este domingo 19 de julio una cita con la historia cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026.
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La albiceleste gestó una épica remontada ante Inglaterra en la semifinal y ahora quiere hacerse con el bicampeonato Mundial tras haber ganado en 2022.
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El técnico Lionel Scaloni has estado trabajando su 11 titular para enfrentar a la España de Lamine Yamal y así saldría ante "La Roja".

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Emiliano "Dibu" Martínez (Portero) - El arquero de los momentos decisivos. Su liderazgo, seguridad bajo los tres palos y capacidad para aparecer en tandas de penales lo convierten en una de las grandes fortalezas de la Albiceleste.
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Nahuel Molina (Lateral derecho) - Aporta profundidad por la banda, velocidad para incorporarse al ataque y disciplina táctica para contener los extremos españoles.
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Cristian Romero (Defensa central) - El líder de la zaga. Agresivo en la marca, fuerte en el juego aéreo y uno de los jugadores más importantes en la salida desde el fondo.
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Lisandro Martínez (Defensa central) - Destaca por su anticipación y excelente distribución del balón. Su capacidad para romper líneas con pases largos será clave ante la presión de España.
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Nicolás Tagliafico (Lateral izquierdo) - Experiencia y sacrificio. Cumple tanto en defensa como en ataque, aportando intensidad durante los 90 minutos.
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Leandro Paredes (Mediocampista) - El encargado de equilibrar el equipo. Distribuye el balón con criterio y protege a la defensa cuando Argentina pierde la posesión.
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Rodrigo De Paul (Mediocampista) - Motor del mediocampo. Presiona, recupera balones y acompaña constantemente a Lionel Messi para darle libertad en ataque. Para la final le gana la carrera a Giuliano Someone.

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Enzo Fernández (Mediocampista) - Uno de los cerebros del equipo. Combina visión, precisión en los pases y llegada al área rival, siendo una pieza clave en la creación de juego.
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Alexis Mac Allister (Mediocampista) - Aporta inteligencia táctica y movilidad. Se asocia con facilidad en espacios reducidos y suele aparecer en momentos importantes cerca del área.
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Lionel Messi (Delantero) - El capitán llega como la máxima figura de Argentina y uno de los protagonistas del torneo. Su capacidad para desequilibrar y asistir sigue marcando diferencias a sus 39 años. Es el máximo goleador del certamen.

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Julián Álvarez (Delantero) - Todo indica que Scaloni se inclinaría por él para acompañar a Messi. Su presión constante, movilidad y capacidad goleadora lo convierten en una amenaza permanente para la defensa española.
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La final del Mundial será este domingo 19 de julio a la 1:00 PM (Hora de Honduras).
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