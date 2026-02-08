Real Madrid derrota a Valencia en Mestalla y se acerca al Barcelona

Valencia, España.- Sin brillo, pero con eficacia, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa sigue la estela del Barcelona tras pasar el examen de Mestalla, donde una acción de un defensa, Álvaro Carreras, y el habitual gol de Kylian Mbappé le dio un triunfo imprescindible que le mantiene en una carrera de la que desiste el Atlético, sorprendido por el Betis donde no acostumbraba a fallar, el Metropolitano.

La vigésima tercera jornada, alterada por aplazamiento del Rayo-Oviedo por el mal estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas y la disputa un día después del Sevilla-Girona, por el temporal, deja mejores sensaciones en un Barcelona goleador que en el Madrid, pero mantiene tan solo un punto de distancia entre los dos candidatos de una Liga de la que se descuelga definitivamente el Atlético, al que le ha durado tres días la euforia que desató su actuación en la Copa.

En un partido con menos voltaje que en anteriores temporadas, sin Vinicius jr, sancionado, y con Mbappé bien sujeto por la zaga valencianista, el Madrid tardó en encontrar la fórmula del éxito. Lo hizo en la segunda parte, gracias a una arrancada de Carreras y al tradicional tanto final del goleador francés, que ya suma en Liga tantos goles como jornadas.

El Metropolitano ya no es un fortín Tres días después de exhibirse en La Cartuja, el Atlético se encontró con un partido completamente distinto ante el Betis, en el Metropolitano. "Aprendimos de lo que pasó el jueves", afirmó en el descanso el brasileño Antony, que poco antes había puesto en ventaja a los verdiblancos.

El gol de Antony (m.28) y dos ocasiones de Cédric Bakambú que desbarató Jan Oblak en la primera mitad mostraron que el Betis no era el mismo. Tampoco el nigeriano Ademola Lookman, al que se le anuló un gol de cabeza en el minuto 45, fue el punzante jugador de su debut, ni el Atlético mostró el juego alegre y efectivo de Sevilla.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

En Madrid, se impuso la pizarra de Manuel Pellegrini. El Atlético jugó atropellado la segunda parte, se desesperó después de que se anulase un tanto -en propia meta de Diego Llorente- por un milimétrico fuera de juego de Antoine Griezmann, y sumó una nueva jornada sin gol de Julián Alvarez, sustituido al descanso y cada vez más angustiado.

Si el Bodo-Glimt acabó con la racha como local en Liga de Campeones, este domingo el Betis rompió el invicto rojiblanco en Liga. El Metropolitano ya no es un fortín, el estado de su césped no convence a sus jugadores (Griezmann, Koke) y el Atlético se olvida de mirar hacia arriba para preocuparse por no ceder más terreno ante sus perseguidores.

Una Liga sin transiciónEn esta Liga sin transición, en la que dos victorias te ilusionan con Europa y dos derrotas alarman por el peligro de descenso, le tocó tomar aire esta semana a Osasuna, Getafe y Athletic.

En Vitoria, el Getafe sobrevivió durante el primer tiempo gracias a la actuación del meta David Soria y resolvió tras el descanso con un buen gol del argentino Luis Vázquez -auténtico revulsivo de invierno- y un penalti ejecutado por el uruguayo Mauro Arambarri, un triunfo sobre el Alavés que impulsa a los de José Bordalás al duodécimo puesto, con un punto más que los de 'Chacho' Coudet, quien lamentó los 'horrores defensivos' de su equipo.

Con más apuros de los esperados, después de jugar con uno más durante 81 minutos -73+8 de añadido- el Athletic sumó una victoria imprescindible ante el Levante, que no obstante no aleja los fantasmas.

Porque todo pareció resuelto después de que el uruguayo Alan Maturro fuese expulsado por agarrar a Iñaki Williams siendo el último jugador (m.17) y Gorka Guruzeta acertase en dos ocasiones (ms.29 y 33). Sin embargo, un final de locura, con dos goles levantinistas ( Elguezabal en el 81 y Olasagasti 93) por uno bilbaíno (87) elevaron la tensión en San Mamés hasta que Nico Serrano firmó el 4-2 en el 98, para asegurar tres puntos que sitúan décimos a los de Ernesto Valverde.

Lo imposible, en el Sánchez Pizjuán Llevaba 2 años y 4 meses el guardameta griego Odysseas Vlachodimos sin detener un penalti. Había marcado los tres que había lanzado Cristhian Stuani. Por eso, cuando en el minuto 95, con 1-1 en el marcador, el árbitro señaló una pena máxima a favor del Girona, el técnico Míchel Sánchez, sacó al campo al delantero uruguayo, al estilo del balonmano, para ejecutarla.

Instantes antes, el Sevilla había encontrado un agónico empate con un gran remate del central Kike Salas, que equilibraba el gol conseguido en el minuto 2 por el francés Thomas Lemar -que no marcaba desde hacía tres años-. Del éxtasis del empate a la desesperación por el penalti y un nuevo alborozo, después de que Vlachodimos rechazace el disparo de Stuani. La grada de Sánchez Pizjuán vivió en una montaña rusa emocional que da algo de oxígeno al técnico argentino Matías Almeyda.

El empate, en un partido que se jugó un día después de lo programado por el temporal que ha afectado a Andalucía, no le contenta, pero le sirve más al Girona, que se mantiene un puesto (12) y un punto por encima del Sevilla.