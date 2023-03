Ante esto, la respuesta contundente del teutón sorprendió a más de uno, ya que aseguró que no siente ningún tipo de lástima por el momento que pasa su colega.

“Por supuesto que es una situación difícil, pero la lástima está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes sentir pena por las personas que lo pasan mucho peor que él. No se trata de dinero, no siento pena por nadie en el fútbol”, aseguró.