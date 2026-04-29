"¡Tengo cinco Champions!": el tenso cruce de Cristiano Ronaldo con aficionados

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo vivió una noche plagada de emociones en Arabia Saudita. El astro portugués marcó el gol número 970 en su carrera, a la par de que su equipo Al Nassr dio un paso importante hacia el título en la Liga Saudi, pero también protagonizó una polémica tras el silbatazo final.

Mientras daba una entrevista post-partido, el astro portugués tuvo un cruce con aficionados del Al Ahli, actual campeón de la Champions Asiática, que le presumieron al luso su título conseguido el año pasado en un torneo al que el exjugador del Real Madrid y sus compañeros no pudieron clasificar para esta temporada.