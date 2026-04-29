"¡Tengo cinco Champions!": el tenso cruce de Cristiano Ronaldo con aficionados

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo vivió una noche plagada de emociones en Arabia Saudita. El astro portugués marcó el gol número 970 en su carrera, a la par de que su equipo Al Nassr dio un paso importante hacia el título en la Liga Saudi, pero también protagonizó una polémica tras el silbatazo final.
Mientras daba una entrevista post-partido, el astro portugués tuvo un cruce con aficionados del Al Ahli, actual campeón de la Champions Asiática, que le presumieron al luso su título conseguido el año pasado en un torneo al que el exjugador del Real Madrid y sus compañeros no pudieron clasificar para esta temporada.
Pero CR7 no se quedó de brazos cruzados y con el estilo que le caracteriza respondió a las provocaciones de los aficionados contrarios alzando su mano y haciendo un gesto con el que les recordaba que ha ganado la Champions League en cinco ocasiones.
"¡Tengo cinco Champions", declaró el futbolista de 41 años mientras respondía a los seguidores de Al Ahl, dejando una imágen para la posteridad.
No es la primera vez que Cristiano responde con este gesto. En 2019, cuando vestía la camiseta de la Juventus, CR7 se enfrascó en una breve discusión con aficionados del Atlético de Madrid tras un partido de Champions. A su salida del Estadio Metropolitano, el luso salió haciendo el gesto del número ´5´con las manos en alusión a las veces que ha levantado la "Orejona".