Messi, CR7 y otros cracks mundiales que son propietarios de clubes de fútbol

Estos son los futbolistas dueños de clubes alrededor del mundo.
Uno de los casos más conocidos es el de Gerard Piqué, exjugador del Barcelona que es dueño del FC Andorra de la segunda división de España.
A pesar de las críticas por el presente del club, Kylian Mbappé es el propietario del 80% del SM Caen, equipo en el que se formó durante su juventud.
Vinicius Jr. es uno de los máximos inversores del FC Alverca de la primera división de Portugal, en donde milita el hondureño Julián Martínez.
La leyenda sueca Zlatan Ibrahimovic invierte en el Hammarby de la primera división de su país.
El caso de Cesc Fábregas es bastante peculiar, ya que además de ser entrenador del Como es uno de los accionistas del club.
En 2025, Luka Modric se unió a la lista de crack mundiales que son dueños de equipos de fútbol tras adquirir un porcentaje del Swansea City de la segunda división inglesa.
El defensor español, César Azpilicueta, es uno de los propietarios del Hashtag United en el fútbol semiprofesional de Inglaterra.
La leyenda marfileña, Didier Drogba, ha invertido parte de las ganancias que le dejó el fútbol en el Phoenix Rising en la segunda división de Estados Unidos.
Paul Scholes, un emblema del Manchester United, es copropietario del Stalford City de Inglaterra, en donde también tienen acciones otros futbolistas como David Beckham, Ryan Giggs y los hermanos Neville.
Paolo Maldini es uno de los fundadores del Miami FC, equipo que se mantiene alejado del foco mediático de la MLS al militar en la USL Championship.
Ahora vamos con los casos más recientes y emblemáticos en la lista. Primero está Lionel Messi, que recientemente adquirió al UE Cornellá.
Pero el Cornellá no es el único club en donde está presente la inversión de Messi. El astro argentino también tiene un club en Uruguay con su amigo Luis Suárez, el Deportivo LSM.
También está el caso de Cristiano Ronaldo, que adquirió el 80% de acciones del Almería de la segunda división de España, antiguo equipo de Antony "Choco" Lozano.
Y finalmente está el caso de David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami, equipo en donde juegan Lionel Messi y el hondureño David Ruiz.