Técnico del nuevo equipo de Keyrol Figueroa: "Es rápido, directo y dinámico"

Brady no escatimó elogios al referirse al hondureño . El entrenador resaltó su velocidad, capacidad para atacar espacios y habilidad para jugar bajo presión, además de destacar el peligro que puede generar con sus movimientos en el último tercio.

Figueroa llega al Port Vale procedente del Liverpool de la Premier League en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026/27. El delantero de 20 años se incorporará esta semana a sus nuevos compañeros con el objetivo de sumar experiencia y minutos en el fútbol profesional inglés.

Burslem, Inglaterra .- El técnico del Port Vale ya habló de Keyrol Figueroa y dejó clara la expectativa que tiene con el delantero hondureño. Jon Brady destacó las principales cualidades ofensivas del atacante y aseguró que su llegada puede darle una nueva dimensión al equipo.

“Keyrol viene de un entorno futbolístico excepcional en el Liverpool y tiene un perfil ofensivo realmente prometedor. Es rápido, directo y dinámico, con un verdadero deseo de amenazar a los defensores y jugar al ataque”, explicó el técnico.

El entrenador también puso énfasis en la capacidad de Figueroa para recibir el balón bajo presión y participar en la creación de juego, así como en su velocidad y potencia para desmarcarse y generar problemas a las defensas rivales.

“Su imprevisibilidad en ataque es algo que, en mi opinión, necesitamos y que aportará una nueva dimensión a nuestro equipo”, agregó Brady.

La confianza del técnico tiene como respaldo los números que el hondureño dejó en las categorías inferiores del Liverpool. La temporada pasada terminó con 12 goles en 15 partidos con el equipo Sub-21, además de haber sido nominado a Jugador del Mes de la PL2 en enero.

Uno de sus momentos más destacados llegó con un triplete frente al Everton en la PL2. Apenas unos días después, fue incluido en la convocatoria del primer equipo del Liverpool para el partido de la Copa de la Liga contra el Crystal Palace en Anfield.