Tabla de posiciones de LaLiga: Real Madrid gana y desplaza a Barcelona

El brasileño abrió el marcador comenzando el segundo tiempo con un disparo que desvió la defensa y dejó sin opciones al portero Arnau Tenas . Y al 69' aprovechó una polémico penal para estirar la ventaja antes del descuento de la visita al 73' con un remate de Georges Mikautadze .

Madrid, España.- Real Madrid trabajó más de la cuenta para vencer este sábado al Villarreal en el Santiago Bernabéu (3-1) por la octava jornada de la Liga Española, una noche en la que Vinicius fue el gran protagonista.

Sin embargo, Kylian Mbappé sentenció al 81' tras aprovechar un error en la salida del Villarreal y combinar con Brahim para finalizar con un derechazo dentro del área. El 'Submarino amarillo' ya jugaba con uno menos por la expulsión de Santiago Mouriño y luego el francés tuvo que abandonar el compromiso por molestias físicas.

El conjunto merengue regresa al triunfo en el torneo local tras pasar página a la goleada que sufrió frente al Atlético y hoy duerme como líder. Los de Xabi Alonso suman 21 unidades tras registrar siete victorias y solo una caída.

Barcelona se encuentra en la segunda posición, pero podría recuperar la cima si derrota este domingo al complicado Sevilla de Matías Almeyda en el Sánchez Pizjuán. El equipo de Hansi Flick suma 19 puntos con seis triunfos, 1 empate y todavía sigue sin conocer la derrota.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con su caída en el Bernabéu, el Villarreal se queda en el tercer escalón con 16 unidades, seguido por el Elche y Athletic Club que comparten 13 en la cuarta y quinta plaza, respectivamente.

Atlético de Madrid tiene 12 unidades en el sexto lugar, al igual que el Betis como séptimoy Espanyol en el octavo casillero. Getafe es noveno con 11 puntos mientras Sevilla es décimo con 10 y espera sumar frente al Barcelona.

El Levante de Kervin Arriaga firmó su segunda victoria del campeonato tras derrotar al Real Oviedo por 2-0 y salió de la zona roja. Ahora marcha en el decimosegundo puesto con ocho unidades.