Tabla de posiciones de LaLiga Española: Real Madrid tropieza y Barcelona puede aprovechar

El Real Madrid no pudo en su visita ante el Osasuna y terminó cayendo, resultado que le costaría el liderato de LaLiga

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 13:34
El Real Madrid ha fallado en su visita ante el Osasuna y el Barcelona puede aprovechar.

Pamplona, España.- Se juega la jornada 25 de la temporada de LaLiga de Española y el liderato sigue en disputa, todavía no se suelta nadie.

El Real Madrid, líder de LaLiga Española, visitó el estadio El SADAR para enfrentar al CA Osasuna pero no le fue bien en estas tierras.

El equipo que comanda Álvaro Arbeloa perdió 2-1 ante los 'Rojillos' que comenzaron ganando el juego por medio de Ante Budimir vía lanzamiento de penal.

Fue hasta la segunda parte que el Real Madrid gracias a Vinicius Jr pudo igualar el marcador, pero en el último minuto Raúl García con un golazo le dio el triunfo al Osasuna.

Real Madrid sigue como líder de LaLiga con 60 puntos, pero esta posición la podría perder si el FC Barcelona derrota este domingo al Levante en el Camp Nou.

Mientras que el Osasuna este triunfo le significó mucho ya que subió a la posición nueve con 33 unidades.

De ganar el equipo de Hansi Flick este domingo llegaría a 61 puntos y le pasaría al Real Madrid, quitándole el liderato de LaLiga.

Equipos como el Villarreal y el Atlético de Madrid se han quedado más abajo en la tabla y ya no pelean por el liderato, hasta el momento.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

