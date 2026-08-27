Tabla LaLiga de España: El FC Barcelona se comienza a adueñar de la cima

Barcelona, España.- El FC Barcelona, equipo que comanda el alemán Hansi Flick ha tenido un arranque prometedor con la meta de defender el bicampeonato que tiene en LaLiga española.

En su último encuentro no falló, gol del brasileño Raphinha y otro del español Fermín López bastó para sacar el triunfo ante el Athletic Club.

Con eso el conjunto catalán ha comenzado con paso perfecto en el campeonato local, ya que antes había goleado 0-5 al Elche.