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Tabla LaLiga de España: El FC Barcelona se comienza a adueñar de la cima

El FC Barcelona no ha fallado y va a paso perfecto en su defensa del título en LaLiga española, el Real Madrid promete dar la competencia

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 15:22
Tabla LaLiga de España: El FC Barcelona se comienza a adueñar de la cima

Raphinha, Fermín López y Mbappé se están peleando el liderato de la tabla de goleo con tres.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El FC Barcelona, equipo que comanda el alemán Hansi Flick ha tenido un arranque prometedor con la meta de defender el bicampeonato que tiene en LaLiga española.

En su último encuentro no falló, gol del brasileño Raphinha y otro del español Fermín López bastó para sacar el triunfo ante el Athletic Club.

Con eso el conjunto catalán ha comenzado con paso perfecto en el campeonato local, ya que antes había goleado 0-5 al Elche.

Barcelona a paso perfecto, ahora se impuso ante Athletic Club en debut de Rodri

Otro que no falla es el Real Madrid, los que ahora comanda el portugués José Mourinho le costó en la primera jornada pero lograron imponerse ante el Espanyol y en su última presentación le pasaron por encima a la Real Sociedad.

Sevilla y Betis son los otros equipos que tienen los mismos puntos, pero un poco más abajo por los goles marcados.

Mbappé se luce con hat-trick y Real Madrid propina paliza a Real Sociedad en LaLiga de España

Por su parte Real Sociedad y Athletic Club no han tenido un buen inicio, perdiendo sus dos presentaciones en este torneo.

El Atlético de Madrid de Diego Simeone primero derrotó al Málaga para luego igualar contra el Villarreal, por lo que se está quedando en la tabla de posiciones de La Liga

Tabla de posiciones de LaLiga de España

El Real Madrid en su próxima presentación será de visita contra el Real Betis, al igual que el FC Barcelona que tendrá que viajar para encarar al Valencia.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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