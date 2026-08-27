Tabla LaLiga de España: El FC Barcelona se comienza a adueñar de la cima

Barcelona, España.- El FC Barcelona, equipo que comanda el alemán Hansi Flick ha tenido un arranque prometedor con la meta de defender el bicampeonato que tiene en LaLiga española.
En su último encuentro no falló, gol del brasileño Raphinha y otro del español Fermín López bastó para sacar el triunfo ante el Athletic Club.
Con eso el conjunto catalán ha comenzado con paso perfecto en el campeonato local, ya que antes había goleado 0-5 al Elche.
Otro que no falla es el Real Madrid, los que ahora comanda el portugués José Mourinho le costó en la primera jornada pero lograron imponerse ante el Espanyol y en su última presentación le pasaron por encima a la Real Sociedad.
Sevilla y Betis son los otros equipos que tienen los mismos puntos, pero un poco más abajo por los goles marcados.
Por su parte Real Sociedad y Athletic Club no han tenido un buen inicio, perdiendo sus dos presentaciones en este torneo.
El Atlético de Madrid de Diego Simeone primero derrotó al Málaga para luego igualar contra el Villarreal, por lo que se está quedando en la tabla de posiciones de La Liga
Tabla de posiciones de LaLiga de España
El Real Madrid en su próxima presentación será de visita contra el Real Betis, al igual que el FC Barcelona que tendrá que viajar para encarar al Valencia.