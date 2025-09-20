Tabla de posiciones Liga Nacional: Nuevo líder tras triunfo de Olimpia y Olancho FC mete presión

La Jaiba Brava empezó pegando por partida doble con los goles de Carlos Bernárdez y Allan Banegas , pero el campeón reaccionó de inmediato y con dos tantos en tres minutos empató el encuentro en 'La Novia de Honduras'.

Tegucigalpa, Honduras. - Hay nuevo líder en la Liga Nacional de Honduras . El Olimpia se ha adueñado del primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 luego de la remontada 2-3 contra el Victoria por la jornada 11 en el estadio Ceibeño.

Michaell Chirinos en el 49' y Jorge Benguché en el 51' emparejaron los cartones para el Viejo León que concretó la remontada con un golazo de José Mario Pinto en el minuto 76.

Olimpia con este triunfo se sube al liderato con 21 puntos y baja al Marathón al segundo puesto. El Monstruo Verde, que tuvo descanso en esta fecha, tiene 19 unidades, las mismas a las que llegó el Olancho FC, tercero.

Los Potros de Reynaldo Tilguath recetaron una goleada de escándalo 6-2 al CD Choloma en una tarde inspirada del juvenil Aarón Cabrera, autor de un hat-trick en el renovado Estadio Juan Ramon Brevé Vargas. Óscar Almendárez, Rodrigo de Olivera y Marlon Ramírez fueron los autores de los otros tantos olanchanos.

La jornada la cerró el Real España esta noche venciendo 2-0 Lobos de la UPNFM en el Morazán. La Máquina está séptimo con 14 puntos y los universitarios son séptimos con 13 unidades.

Motagua tropezó el sábado tras empatar 0-0 contra el Juticalpa FC y ambos equipos suman 15 puntos, los azules son cuartos y los pamperos quintos.

El Victoria se hunde en el sótano de la clasificación con 3 puntos, el Choloma es penúltimo con 7 y Génesis PN es noveno con 8 enteros.