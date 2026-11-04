Tabla de posiciones: Real Madrid gana y le mete presión al PSG en la cima

La lucha por los primeros puestos está cada vez más emocionante con varios clubes buscando consolidarse entre los ocho mejores, posiciones que otorgan el boleto directo a los octavos de final.

Atenas, Grecia .- El Real Madrid de José Mourinho sigue demostrando para lo que está en esta UEFA Champions League y se mantiene entre los protagonistas de la fase de liga. Los blancos aparecen en la segunda posición de la clasificación con 12 puntos, la misma cantidad que registra el París Saint-Germain, que también suma cuatro victorias en el certamen.

El conjunto merengue continúa demostrando su peso en Europa y se mantiene en la parte alta de la tabla luego de sufrido triunfo ante el AEK Atenas del hondureño Kervin Arriaga, mientras otros gigantes del continente también buscan escalar posiciones en una competición que no da margen para relajarse.

Sin embargo, hay un detalle importante para la publicación: el PSG ocupa el primer puesto y el Real Madrid aparece segundo tras su triunfo de este miércoles 3-2 ante el AEK de Atenas. Ambos quedan con 12 unidades, pero el conjunto parisino conserva la ventaja en la diferencia de goles.

El liderato, por ahora, pertenece al PSG, que presume una diferencia de goles de +15, mientras que el Real Madrid se mantiene al acecho y confirma que vuelve a ser uno de los grandes candidatos a pelear por el título europeo.

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La clasificación también deja una lucha interesante por los puestos de privilegio, ya que los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto lugar tendrán que disputar una eliminatoria de playoffs.

Por su parte el FC Barcelona es tercero con nueve puntos ya que con la pérdida ante el actual bicampeón de Champions League, PSG, se ha quedado.