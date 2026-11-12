Sub-17 de Honduras vence en penales a Qatar en amistoso previo al Mundial

La Bicolor juvenil tuvo que remar contra la corriente donde mostró la capacidad de reacción que tiene ya que estuvo cayendo dos veces y logró igualarlo en ambas ocasiones.

Rayán, Qatar .- La Selección Sub-17 de Honduras se está preparando para afrontar el Mundial de dicha categoría que será en Qatar y dejó buenas sensaciones en su último compromiso amistoso, donde empató 2-2 ante el combinado anfitrión en los 90 minutos reglamentarios y se terminó llevando la victoria en la tanda de penales por 4-3.

Primero fue Yeiron Arzú quien le dio el empate 1-1 a la 'H' al minuto 75, pero la alegría duró muy poco, ya que Qatar se volvió a poner arriba en el marcador y fue así que llegó el delantero Jeremy Rodríguez, quien se encargó de poner el definitivo 2-2 en el 89'.

Con la igualdad en el marcador, el amistoso se definió desde el punto penal. Allí, Honduras tuvo mayor efectividad y consiguió imponerse con un marcador de 4-3. Yeiron Arzú, Jonathan Claros, Yago Matute y Eduardo Romero fueron los encargados de convertir sus respectivos lanzamientos para darle el triunfo a la representación nacional.

Este resultado representa una importante prueba para el equipo hondureño, que busca llegar en las mejores condiciones a su participación en la Copa del Mundo Sub-17, torneo que se desarrolla en territorio catarí.

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El debut de Honduras será el sábado 21 de noviembre a las 6:30 de la mañana frente a Serbia. Posteriormente, el martes 24 enfrentará a Colombia a las 9:30 de la mañana y cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 27 contra Japón, en un compromiso programado para las 7:00 de la mañana.

La H-17 ya comienza a calentar motores. El empate ante Qatar y la victoria en los penales representan una oportunidad para ajustar detalles antes de afrontar el gran desafío mundialista, donde los jóvenes catrachos buscarán dejar en alto el nombre de Honduras.