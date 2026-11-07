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Mike Arana y el sueño de marcar su primer gol con la Selección Mayor

Mike Arana se prepara para vivir su segundo Mundial Sub-17, una experiencia que asume con mucha ilusión y nuevos objetivos. El joven futbolista también comparte uno de sus grandes anhelos: marcar su primer gol con la Selección Nacional Mayor.Conoce sus expectativas, sueños y los retos que espera alcanzar con la camiseta de Honduras.

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 12:09
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