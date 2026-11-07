  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Jeremy Rodríguez revela sus aspiraciones y el sueño que persigue en el fútbol

¡Los sueños de Jeremy Rodríguez van más allá del Olimpia! El joven futbolista cuenta qué espera del Mundial, cómo visualiza su futuro en la Selección Mayor y cuáles son los jugadores que le brindan consejos para seguir creciendo.También recuerda la pesadilla que vivió el equipo ante Cartaginés.

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 11:55
El Heraldo Videos