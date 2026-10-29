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Creichel Pérez aumenta ventaja de Alajuelense sobre Motagua para estar clasificándose a la final de Copa Centroamericana
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Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 21:10
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