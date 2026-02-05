Sorteo de semifinales de Copa del Rey: equipos clasificados y cómo quedan cruces

Madrid, España.- Se han definido los equipos que se pudieron clasificar a las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 en donde se viene el sorteo para los cruces de estos partidos.
El primero en conseguir ese boleto a esta etapa de semifinales fue el FC Barcelona de Hansi Flick al eliminar a un aguerrido Albacete que intentó dar la nuevamente la sorpresa.
Luego se unió la Real Sociedad al superar 2-3 al Deportivo Alaves y el Athletic Club de Bilbao que se impuso 2-1 contra el Valencia en Mestalla.
El último en unirse a esta cita importante de la Copa del Rey fue el Atlético de Madrid y de una manera contundente al imponerse 5-0 sobre el Real Betis.
Para esta otra etapa de la Copa del Rey, será con un formato diferente al resto del torneo, ya que las semifinales se disputarán a doble partido. Además, el sorteo de los emparejamientos no contará con ningún tipo de condicionante.
¿Cuándo se jugarán las semifinales de Copa del Rey?
Las semifinales de la Copa del Rey se comenzarán jugando el próximo martes 10 de febrero con los partidos de ida, mientras que los juegos de vuelta será para principios de marzo.
Hora del sorteo de semifinales de la Copa del Rey
Hora: 6:00 AM (hora hondureña) - 1:00 PM hora local