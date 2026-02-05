Sorteo de semifinales de Copa del Rey: equipos clasificados y cómo quedan cruces

Madrid, España.- Se han definido los equipos que se pudieron clasificar a las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 en donde se viene el sorteo para los cruces de estos partidos.

El primero en conseguir ese boleto a esta etapa de semifinales fue el FC Barcelona de Hansi Flick al eliminar a un aguerrido Albacete que intentó dar la nuevamente la sorpresa.

Luego se unió la Real Sociedad al superar 2-3 al Deportivo Alaves y el Athletic Club de Bilbao que se impuso 2-1 contra el Valencia en Mestalla.

El último en unirse a esta cita importante de la Copa del Rey fue el Atlético de Madrid y de una manera contundente al imponerse 5-0 sobre el Real Betis.

Para esta otra etapa de la Copa del Rey, será con un formato diferente al resto del torneo, ya que las semifinales se disputarán a doble partido. Además, el sorteo de los emparejamientos no contará con ningún tipo de condicionante.