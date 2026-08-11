¡Sin Cucurella, Diomandé ni Mbappé! Convocatoria de Real Madrid para juego ante La Coruña

Madrid, España.- El Real Madrid acudirá al Trofeo Teresa Herrera, que disputará mañana miércoles contra el Deportivo de La Coruña, sin Marc Cucurella, Yan Diomandé e Ibrahima Konaté, últimos fichajes, ni Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ni Thibaut Courtois, recién llegados tras el Mundial.

El Real Madrid publicó este martes la convocatoria tras el último entrenamiento del equipo de Jose Mourinho. Una sesión que comenzó con activaciones, carreras y rondos sobre el césped y en la que llevó a cabo ejercicios de presión y posesión con finalización en porterías. Para terminar, los jugadores disputaron una serie de partidos en dimensiones reducidas, informó el club.

Tchouaméni, que arrastra molestias, se ejercitó en el interior de las instalaciones. Por su parte, los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

Así, los últimos fichajes en llegar, Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, no debutarán aún con la camiseta del Real Madrid. Tampoco jugarán Thibaut Courtois, que se incorporó el fin de semana a los entrenamientos, ni Kylian Mbappe, que aterrizó el lunes.

Por ello, el técnico portugués José Mourinho volverá a echar mano de la cantera para completar la lista del equipo.

El duelo ante el Deportivo será el tercer amistoso de la pretemporada del Real Madrid, que ya se ha enfrentado a la Fiorentina (2-2) y al Ferencvaros (1-2).

La última vez que el conjunto 'merengue' participó en el Trofeo Teresa Herrera fue en 2013, y lo ha ganado en nueve ocasiones: 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013.

La convocatoria para el Trofeo Teresa Herrera es la siguiente:

- Porteros: Lunin y Sergio Mestre.

- Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Joan Martínez, Dumfries, Rüdiger, Mario Rivas y Lamini Fati.

- Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

- Delanteros: Brahim, Endrick, Vinícius Jr., Carlos Espí y Yáñez.